Horner: "Bir numaralı aracı kullanıyor olmak Verstappen'i rahatlattı"

Haberi dinle

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Charles Leclerc, Max Verstappen'in Hamilton ile mücadele eden Verstappen'den farklı ve değişmiş bir versiyonu ile mücadele ediyor.

Şimdiye kadar hiç Dünya Şampiyonası kazanmamış olmanın baskısından kurtulan Verstappen'in, Leclerc ile mücadele konusunda "çok rahat" hissettiği söyleniyor.

Geçtiğimiz sezon Hamilton ile unutulmaz bir şampiyonluk savaşı veren 24 yaşındaki pilot, sezon boyunca asla geri adım atmadığı bir yaklaşım sergiledi.

Çift, birçok kez temas yaşadı ve yaşadıkları olaylar birçok tartışmaya yol açtı.

Bu sezon ise Verstappen'in ana rakibi değişmiş gibi duruyor. Son şampiyon, üç yarışın tamamında Charles Leclerc ile pist üstünde mücadele etti ve Ferrari sürücüsü şimdiye kadar daha iyi sonuçlar elde eden taraf olmayı başardı.

Ancak Horner, Verstappen'in "bir numaralı aracı kullanıyor olması sayesinde" artık farklı bir pilot olarak yarıştığını öne sürdü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

RacingNews365.com'a konuşan Horner, "Max çok rahatlamış durumda."

"Yarışırken sahip olduğu canlılığı halen koruyor, fakat bence CV'sine ilk şampiyonluğunu eklemiş olması ve 1 numaralı aracı kullanıyor olması üstündeki baskıyı epey hafifletti." dedi.

Verstappen, 2022 sezonuna pek iyi bir başlangıç yapamadı -bunun kendi hatası olmadığını söylemek gerek. Son şampiyon, yalnızca galibiyete ulaştığı Suudi Arabistan GP'sinde damalı bayrağı görebilirken, Bahreyn ve Avustralya GP'lerinde mekanik problemlerden ötürü yarışa erken veda etti ve şampiyonada üç yarış itibariyle Leclerc'in 46 puan gerisinde bulunuyor.

Yine de, şampiyonluk baskısının kalkmasının ardından Horner, Verstappen'in bir pilot olarak tıpkı Sebastian Vettel'in 2010'da elde ettiği ilk şampiyonluğun ardından yaptığı gibi büyümeye devam etmesini bekliyor.

Horner, "İlk şampiyonluğun baskısı elbette her zaman yüksektir. O artık bu başarıya ulaşmış bir pilot."

"Geçmişte Sebastian'da gördüğümüz üzere bu baskıyı hafifleten bir faktör. Halen 24 yaşında olduğunu ve gelişimini sürdürdüğünü de unutmamanız gerek." dedi