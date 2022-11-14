Horner: "Bir noktada Mercedes'in kazanacağını biliyorduk"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in bu yılki temposu göz önüne alındığında Brezilya GP galibiyetine şaşırmadığını söylüyor.
Mercedes, geçen yılki Suudi Arabistan GP'den bu yana yarış kazanmıyordu fakat Brezilya GP'de harika bir performansla duble yaptılar.
Red Bull'un doğru ayarları bulamadığı hafta sonunun ardından konuşan Christian Horner, şu yorumlarda bulundu: "Hız açısından bundan çok daha iyi hafta sonlarımız oldu."
"Mercedes tüm hafta sonu çok hızlıydı. Sanırım sezonun ikinci yarısında yaptıkları güncellemelerle, bu anın geleceğini birkaç haftadır görüyorduk."
"Özellikle ikinci sektörde tempo anlamında geride görünüyorduk. Bunun nedenini anlamamız ve çözmeye çalışmamız gerekiyor."
"George Russell'ı ilk Grand Prix zaferinden dolayı kutluyorum. Bu hafta sonu çok ama çok hızlıydı. Bir pilot için kariyerlerinin ilk galibiyetini almak her zaman büyük bir andır."
"Bu yüzden George'u tebrik ediyorum, Formula 1'in yeni nesil yıldızlarından biri. Tüm hafta sonu gerçekten çok iyiydi, Mercedes'in sezon boyunca giderek güçlendiğini ve gelişimini sürdürdüğünü gördük."
George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Devam eden gelişim miktarıyla galibiyetin geldiğini görebiliyorduk. George bu hafta sonu harika bir yarış çıkardı ve bu özel galibiyet için tüm övgüleri hak ediyor."
Neyi farklı yapabilecekleri sorusuna Horner, "Sprint hafta sonlarında ayarlar çok erken donduruluyor. Bu yüzden bir şeyleri kaçırıp kaçırmadığımızı anlamak için yapmamız gereken bazı analizler var." cevabını verdi.
Horner'a göre Verstappen'e verilen ceza da ağırdı.
"Bence verilen ceza ağırdı. Orada kendisine verilenden biraz daha fazla boşluğu hak ettiğini, Lewis'in ona biraz daha fazla yer bırakabileceğini düşündüm çünkü sol viraja girerken öndeydi."
"Bu talihsiz bir durum, sanırım Max'in bu yıl yaşadığı tek olay bu. Ne yazık ki hatalı bulundu ve beş saniye cezası aldı. Bu da onun yarışına daha fazla zarar verdi. Kısacası çok sinir bozucuydu."
"Ayrıca aracı hasar aldı ve çok fazla tur zamanı kaybetti. Bu Max'i o noktada çok zor durumda bıraktı."
"Bu yıl yaşadığımız tek temas buydu. Dediğim gibi, Max'in kendisine bırakılandan biraz daha fazla alanı hak ettiğini düşünüyorum. Ceza bizi şaşırttı çünkü en kötü ihtimalle bunun bir yarış olayı olduğunu düşünmüştük."
Verstappen'in Hamilton ile olan olayı unutmayacağıyla ilgili yoruma Horner, "Onda fil hafızası var." şeklinde yanıt verdi.
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