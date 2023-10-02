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Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın hakimiyetinin bir noktada sona ereceğini kabul ediyor ve Mercedes'teki meslektaşı Toto Wolff'un bunun nasıl gerçekleşeceğini 'planladığını' düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

Red Bull, Formula 1'in zemin efekti çağında üstünlük kurarak 2022'de çifte şampiyonluğa ulaştı ve bu başarısını 2023'te de tekrarlamaya hazırlanıyor.

Takım, Max Verstappen'in Japonya Grand Prix zaferinin ardından Takımlar Şampiyonluğu'nu garantiledi. Verstappen'in üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmesi için ise Katar Grand Prix sprint yarışını ilk altıda bitirmesi yeterli olacak.

Red Bull yeni düzenlemelerle üstünlük elde ederken, Mercedes son iki sezondur şampiyonluk yarışında yer alamadı. 

Horner ve Wolff her zaman aynı görüşte olmasalar da aralarında bir saygı var, Horner bu nedenle Wolff ile rekabetinin spor için gerekli olduğunu düşünüyor ve Mercedes takım patronunun bir planı olduğuna inanıyor.

Sky Sports News'e konuşan Horner, Wolff'a atıfta bulunarak, "Benim için spor rekabet demektir. Rekabet olması harika bir şey." 

"Saygı elbette olmalı ama spor, rekabet olmadan spor değildir."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası son birkaç yıldır onu pek görmedik ama eminim bir şeyler planlıyordur, eminim üzerinde çalıştıkları bir şey vardır."

"Onlar harika ve büyük bir takımlar, ayrıca harika sürücüleri var. Mücadele etmek isteyeceklerdir." dedi.

Ayrıca Horner, şu anda F1'deki baskın takım olmalarına rağmen, bir noktada kaçınılmaz olarak Red Bull'u koltuğundan edecek bir takımın ortaya çıkacağını düşünüyor.

Horner, "Kaybettiğinizde canınız yanacaktır. Eğer canınız yanmıyorsa o zaman bu işi yapmamanız gerekir." 

"6-7 sezon boyunca acı çektik, ama nerede olmak istediğimizi asla unutmadık. Günün sonunda Mercedes'in egemenliğini bitiren takım bizdik ve her şey bir döngü içinde ilerliyor. Bir noktada, birisi de bizi yenecek."

"Bu Mercedes mi olur, Ferrari mi olur, McLaren mi olur, Aston Martin mi olur bilmiyoruz. Ama kontrol edebileceğimiz tek şey ne yaptığımız; yani odaklandığımız tek şey biziz." dedi.

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