Horner: "Bir içecek firmasının bu denli rekabete girebilmesi diğerlerinin hoşuna gitmiyor"

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Abu Dhabi'de galibiyete ulaşarak bu pistte arka arkaya üçüncü kez galip gelen Red Bull, iki kulvarda da şampiyonluğa ulaştıkları ve toplam 17 galibiyetle takım rekoru kırdıkları bir sezonu geride bıraktı. Pilotlar şampiyonu Max Verstappen ise 15 galibiyet elde ederek "bir sezonda en çok galip gelen pilot" rekorunu kırmayı başardı.

Sezona ilk üç yarıştaki ciddi dayanıklılık sorunlarıyla başlayan takım, Imola'dan itibaren toparlanmaya başladı ve ikinci yarıyı tamamen domine ederek son 12 yarışta 11 kez galip geldi.

Abu Dhabi'de sezonu kısaca yorumlayan Horner, "17 yarış kazanmanızın rakiplerimize zarar verdiğini anlamak pek de zor değil."

"Eminim ki önümüzdeki yıl bizimle rekabet etmek için daha da motive olacaklar. Her iki takım da [Mercedes ve Ferrari] o kadar kaliteli takımlar ki, 2023'te hiçbir şeyi hafife alamayız." dedi.

Red Bull'un bu yıldan ve karşılaştıkları birçok tartışmadan -bütçe sınırı veya Brezilya'daki Perez-Verstappen savaşı gibi- ne gibi dersler çıkarabileceği sorulan Horner, "Her sezon birçok ders çıkartıyorsunuz, bir noktada diğer takımlar da sorun yaşayacak."

"Ne kadar yükselirseniz, bıçaklar o kadar keskinleşir. Bu yıl bunu biraz tecrübe ettik. Padokta sevilmemenin en hızlı yolu kazanmak ve sürekli kazanmaktır."

"Üreticilere ve tarihi markalara karşı yarışan bir enerji içeceğinin yan kuruluşuyuz, elbette bu durum bazı rakiplerimizin hoşuna gitmiyor." dedi.