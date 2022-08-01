Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"

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Max Verstappen'in Macaristan GP'de 10. sıradan başlayıp yarışı kazanması, son şampiyonun pilotlar şampiyonasında 80 puanlık avantaj elde etmesini sağladı.

Diğer taraftan Ferrari, bir kez daha Charles Leclerc ile puan farkını kapatma konusunda altın tepside sunulan fırsatı strateji hatasıyla kaçırmış oldu. Kimilerine göre şampiyonluk mücadelesi artık sona ermiş durumda.

Red Bull için bu seneki mücadelenin şiddeti, geçen seneye kıyasla oldukça farklı oluyor. Geçen sene Lewis Hamilton ve Mercedes'le çok şiddetli bir mücadele yaşanırken bu seneki mücadele geçen seneye göre daha sakin geçiyor.

Macaristan GP'nin ardından bu seneki şampiyonada Ferrari ile mücadelenin biraz daha yakın olmasını umup ummadığı sorulduğunda Horner, "Bir gram dahi böyle bir isteğim yok."

"Geçen seneki mücadele, 22 rauntluk bir ağır siklet maçıydı. Bunu bir kez daha yaşamamayı tercih ederim." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, hem Verstappen'in hem de Red Bull'un pilotlar ve takımlar şampiyonalarında güçlü olmasına rağmen sezonun ikinci yarısı için temkinli olmaya devam ediyor.

Horner, "Puan tablosu sağlıklı görünüyor ve yaz tatiline harika bir şekilde giriyoruz."

"Ancak geride daha çok sayıda yarış var. Ferrari hızlı, Mercedes yeniden oyuna dönüyor. Bu şampiyonada daha çok sayıda yarış var ve bir de sprint yarışı var."

"Hiçbir şeyi garanti görmüyoruz. Daha geride çok fazla yarış var. Ve hepsi çok farklı pistler." dedi.

Red Bull'un şampiyonadaki dominasyonu, zaman zaman en hızlı araca sahip olmamasına rağmen geldi ve Ferrari'nin dayanıklılık ve strateji sorunlarının bu dominasyonda etkisi büyük oldu.

Horner, bu seneki en güçlü yönlerinden birisinin ayaklarının yere basması olduğunu söyledi ve Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto'nun Fransa GP'nin ardından Macaristan'da duble yapmayı planladıkları açıklamasına işaret etti.

Horner, "Bir tur farkla kazansaydık bile, yine de ben her zaman temkinli olurum. Asla bir sonraki yarışa 1-2 olacağımızı iddia etmem."

"Biz bu şekilde yarışıyoruz. Şu ana odaklanıyoruz ve her yarışa ayrı yaklaşıyoruz." dedi.