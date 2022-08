Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"

Max Verstappen'in Macaristan GP'de 10. sıradan başlayıp yarışı kazanması, son şampiyonun pilotlar şampiyonasında 80 puanlık avantaj elde etmesini sağladı.

Diğer taraftan Ferrari, bir kez daha Charles Leclerc ile puan farkını kapatma konusunda altın tepside sunulan fırsatı strateji hatasıyla kaçırmış oldu. Kimilerine göre şampiyonluk mücadelesi artık sona ermiş durumda.

Red Bull için bu seneki mücadelenin şiddeti, geçen seneye kıyasla oldukça farklı oluyor. Geçen sene Lewis Hamilton ve Mercedes'le çok şiddetli bir mücadele yaşanırken bu seneki mücadele geçen seneye göre daha sakin geçiyor.

Macaristan GP'nin ardından bu seneki şampiyonada Ferrari ile mücadelenin biraz daha yakın olmasını umup ummadığı sorulduğunda Horner, "Bir gram dahi böyle bir isteğim yok."

"Geçen seneki mücadele, 22 rauntluk bir ağır siklet maçıydı. Bunu bir kez daha yaşamamayı tercih ederim." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images