Horner: "Binotto'nun ayrılmasına şaşırmadım"

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Haftalar süren spekülasyonların ardından Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa ettiği ve 31 Aralık ayı itibariyle de şirketten ayrılacağı açıklandı.

Henüz Binotto'nun yerini kimin alacağı bilinmiyor ancak takımdan ayrılması, neredeyse kimseyi şaşırtmadı.

Böyle düşünen isimlerden birisi de Red Bull takım patronu Christian Horner oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, Binotto'nun takımdan ayrılmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda “Açıkçası bu Ferrari'nin kararı ama beni pek şaşırtmadı."

"Sanırım buraya geldiğimden bu yana karşımda oturan altıncı Ferrari takım patronu olacak."

"Elbette onun için kolay olmadığını söylemek lazım. Bu yıl harika bir araçları vardı, kesinlikle çok rekabetçiydiler." cevabını verdi.

Horner, Ferrari'ye geçebileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Horner, "Red Bull takımına olan bağlılığım çok büyük. Başından beri buradayım ve takımla çok yakın bir bağım var." dedi.

Horner, 2023'te üç takımın dahil olduğu yakın bir şampiyonluk savaşı bekliyor. Horner, “Her iki Mercedes sürücüsü de harika bir sezon geçirdi. George Russell, ilk yılında Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ancak Lewis yine mücadelede olacak." "Gelecek yıl savaşa döneceklerini varsayabiliriz. " "Ferrari de gelişmek için çabalıyor, bu yüzden önümüzde zorlu bir sezon var." dedi.