Horner: "Binotto'nun ayrılmasına şaşırmadım"
Red Bull'dan Christian Horner, Mattia Binotto'nun Ferrari'den ayrılışını değerlendirdi ve İtalyan takımındaki görev için aday olmayacağını kesin bir dille ifade etti.
Haftalar süren spekülasyonların ardından Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa ettiği ve 31 Aralık ayı itibariyle de şirketten ayrılacağı açıklandı.
Henüz Binotto'nun yerini kimin alacağı bilinmiyor ancak takımdan ayrılması, neredeyse kimseyi şaşırtmadı.
Böyle düşünen isimlerden birisi de Red Bull takım patronu Christian Horner oldu.
Sky Sports F1'e konuşan Horner, Binotto'nun takımdan ayrılmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda “Açıkçası bu Ferrari'nin kararı ama beni pek şaşırtmadı."
"Sanırım buraya geldiğimden bu yana karşımda oturan altıncı Ferrari takım patronu olacak."
"Elbette onun için kolay olmadığını söylemek lazım. Bu yıl harika bir araçları vardı, kesinlikle çok rekabetçiydiler." cevabını verdi.
Horner, Ferrari'ye geçebileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.
Horner, "Red Bull takımına olan bağlılığım çok büyük. Başından beri buradayım ve takımla çok yakın bir bağım var." dedi.
Horner, 2023'te üç takımın dahil olduğu yakın bir şampiyonluk savaşı bekliyor.
Horner, “Her iki Mercedes sürücüsü de harika bir sezon geçirdi. George Russell, ilk yılında Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ancak Lewis yine mücadelede olacak."
"Gelecek yıl savaşa döneceklerini varsayabiliriz. "
"Ferrari de gelişmek için çabalıyor, bu yüzden önümüzde zorlu bir sezon var." dedi.
Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?
F2 sürücüsü Cordeel, aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaybetti
Son Haberler
Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, başkanlığının ilk yılında karşılaştığı iki büyük zorluğu çözmeyi başardıklarını, ancak herhangi bir alışma döneminden geçemediğini söylüyor.
Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"
Mick Schumacher'in 2023 için dışarda kalması hakkında Esteban Ocon, Alman pilotun gelecek yıllarda gride geri döneceğine inanıyor.
Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri vakasının ardından genç pilotlarla sözleşme imzalarken daha bağlayıcı olmaya çalışacaklarını söylüyor.
Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"
Nicholas Latifi, 2022 sezonunun kariyerinin en zor yılı olduğunu fakat aynı zamanda en önemli yılı da olduğunu söylüyor.