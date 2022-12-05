Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı? Sonraki / F2 sürücüsü Cordeel, aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaybetti
Formula 1 Haberler

Horner: "Binotto'nun ayrılmasına şaşırmadım"

Red Bull'dan Christian Horner, Mattia Binotto'nun Ferrari'den ayrılışını değerlendirdi ve İtalyan takımındaki görev için aday olmayacağını kesin bir dille ifade etti.

Ekleyen:
, Editör
Horner: "Binotto'nun ayrılmasına şaşırmadım"
Haberi dinle

Haftalar süren spekülasyonların ardından Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa ettiği ve 31 Aralık ayı itibariyle de şirketten ayrılacağı açıklandı.

Henüz Binotto'nun yerini kimin alacağı bilinmiyor ancak takımdan ayrılması, neredeyse kimseyi şaşırtmadı.

Böyle düşünen isimlerden birisi de Red Bull takım patronu Christian Horner oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, Binotto'nun takımdan ayrılmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda “Açıkçası bu Ferrari'nin kararı ama beni pek şaşırtmadı."

"Sanırım buraya geldiğimden bu yana karşımda oturan altıncı Ferrari takım patronu olacak."

"Elbette onun için kolay olmadığını söylemek lazım. Bu yıl harika bir araçları vardı, kesinlikle çok rekabetçiydiler." cevabını verdi.

Horner, Ferrari'ye geçebileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Horner, "Red Bull takımına olan bağlılığım çok büyük. Başından beri buradayım ve takımla çok yakın bir bağım var." dedi.

Horner, 2023'te üç takımın dahil olduğu yakın bir şampiyonluk savaşı bekliyor.

Horner, “Her iki Mercedes sürücüsü de harika bir sezon geçirdi. George Russell, ilk yılında Lewis Hamilton'ı geride bıraktı ancak Lewis yine mücadelede olacak."

"Gelecek yıl savaşa döneceklerini varsayabiliriz. "

"Ferrari de gelişmek için çabalıyor, bu yüzden önümüzde zorlu bir sezon var." dedi.

paylaşım
yorumlar
Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?
Önceki haber

Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?
Sonraki haber

F2 sürücüsü Cordeel, aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaybetti

F2 sürücüsü Cordeel, aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaybetti
Daha fazlası
Ezel Tan
Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"
Formula 1

Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"

Steiner: "Gelecek yıl bir adım daha atacağız"
Formula 1

Steiner: "Gelecek yıl bir adım daha atacağız"

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı
Formula 1

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı

Son Haberler

Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış
Formula 1 Formula 1

Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, başkanlığının ilk yılında karşılaştığı iki büyük zorluğu çözmeyi başardıklarını, ancak herhangi bir alışma döneminden geçemediğini söylüyor.

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Schumacher'in F1'e geri döneceğinden eminim"

Mick Schumacher'in 2023 için dışarda kalması hakkında Esteban Ocon, Alman pilotun gelecek yıllarda gride geri döneceğine inanıyor.

Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, genç pilot sözleşmelerini sıkılaştırmayı düşünüyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri vakasının ardından genç pilotlarla sözleşme imzalarken daha bağlayıcı olmaya çalışacaklarını söylüyor.

Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"
Formula 1 Formula 1

Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"

Nicholas Latifi, 2022 sezonunun kariyerinin en zor yılı olduğunu fakat aynı zamanda en önemli yılı da olduğunu söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.