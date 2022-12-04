Horner: "Bence şu an Verstappen'den daha iyi bir sürücü yok"

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Max Verstappen geride kalan iki yıllık süreçte 44 yarışa çıktı ve bunların 25'ini kazanıp 17 kez pole pozisyonunu aldı toplamda 35 podyum elde etti.

Bu yılki 22 yarışın 15'ini kazanan Hollandalı pilot 20.64'lük puan ortalaması yakaladı ve kariyerinin en iyi istatistiklerine imza attı.

Verstappen bu yıl bazı yarışlarda zorluk yaşasa da, her türlü şartta en hızlı isimlerden birisiydi ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

FormulaPassion'a konuşan Christian Horner, Hollandalı pilotun performansından övgüyle bahsetti.

Horner, "Max Verstappen ve Sebastian Vettel aynı kazanma arzusunu paylaşıyorlar ama tamamen farklı insanlar."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Max çok doğal ve içgüdüsel bir sürücü. Seb ise sürüşüne çok kafa yormuş bir isim. Bence Max ayrıntılara Seb'den daha az odaklanıyor."

'Max dört şampiyonluk daha kazanabileceğine inanıyor. Ben asla çok ileriye bakmam ama benim için Formula 1'deki diğer herkesten daha üstün birisi."

"Eğer ona yeteneğine uygun bir araç verirsek çok daha fazlasını başarabilir."

"Daha önce hiç sahip olmadığı bir özgüvenle, daha iyi bir yaklaşımla sürüyor ve aynı zamanda lastiklerde de uzmanlaştı."

"Mesela yumuşak lastikleriyle rakiplerinin sertlerinden daha uzun gidebiliyor."

"Onun için sınır diye bir şey yok. Araca biniyor ve ilk antrenman seansından itibaren kendine çok güveniyor."

"Islak zemindeki ilk turu, rakiplerinden iki saniye daha hızlı. Herkes onun temposuna yavaş yavaş geliyor."