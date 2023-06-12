Horner: "Başarılarımız artık çok daha fazla şey ifade ediyor"

Red Bull, 2010-2013 yılları arasında V8 döneminin sonunda dört şampiyonluk kazandı ancak 2014 yılında hibrit V6 güç ünitesi kullanılmaya başlandığında Mercedes'e yenildi.

Takım nihayet 2021'de Max Verstappen ile mevcut düzenleme altındaki ilk şampiyonluğunu kazandı ve üzerine bir Pilotlar ve bir Takımlar Şampiyonluğu daha ekledi.

Horner, Red Bull'un şu anki konumuna şans eseri gelmediğini vurguladı.

"Kazanan bir pozisyona geri dönmek için yedi yıl harcadık, o zamanlar kaybetmek acı veriyordu."

"Bu konuma gelmek için çok çalıştığımızı düşünüyorum."

"Bence tüm ekip o kadar yüksek bir seviyede çalışıyor ki olağanüstü bir aracımız var."

"İki harika pilotumuz var ve Max sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Gittikçe daha parlak bir hale geliyor ve araç içinde sahip olduğu kapasite gerçekten etkileyici."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull team celebrate victory Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, mevcut galibiyet serisiyle ilgili olarak, bunun takım için ne anlama geldiğini açıkça belirtti.

"Bununla son derece gurur duyuyoruz."

"Bu çok daha fazla şey ifade ediyor çünkü eskiden şampiyonluk için savaşıyorduk, sonra geriye düştük ve tekrar orada olmak için savaştık."

"Ekibin her bir üyesi bu performansta çok önemli bir rol oynadı. F1, dünyadaki en rekabetçi sporlardan biri ve bizim olduğumuz seviyede faaliyet göstermek kutlamanız gereken bir şey."

Horner ayrıca Verstappen ve Red Bull'un 2023 Şampiyonluklarını çoktan kazandıkları yönündeki iddiaları da küçümsedi.

"Her zaman birileri böyle bir şey söyleyecektir."

"Her şey olabilir. Bence her iki şampiyona da şu anda gerçekten sağlıklı görünüyor, şu anda odak noktamız Montreal ve orada 100. zaferimizi elde etmeye çalışacağız."

"Ondan sonra Avusturya'daki, kendi evimizdeki yarışımız ve sonra Silverstone'da evimizdeki diğer yarışımız olacak. Her şey devam ederken siz de yarıştan yarışa koşuyor ve ileriyi düşünmüyorsunuz."