Horner: "Bakü'de sprint yarışı yapmak, hasar riski nedeniyle gülünç"

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Bakü bu yıl sprint yarışı düzenlenen altı yarıştan ilki olacak ve takımların yeni güncelleme paketleri hazırladıkları bir döneme denk gelecek.

Yarışın bir hafta sonra Miami'de düzenlenecek bir başka cadde pistinden hemen önce yapılacak olması, Bakü'de tüm sürücülerin dikkatli olması gerektiği anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, hasar riskiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Gerçek şu ki, yılın ilk sprint yarışını Azerbaycan gibi bir cadde pistinde yapmak kesinlikle gülünç."

"Bence seyir ve taraftarlar açısından muhtemelen yılın en heyecan verici sprint yarışlarından biri olacak."

"Bütçe sınırı açısından bakarsak, aracınızı çöpe atıyorsunuz, ki bu da çok pahalıya mâl oluyor. Bu yüzden Bakü'de bir yarış yeterliydi. Orada iki yarışımız olması, durumu biraz hareketlendiriyor."

"Fakat bu da mücadelenin ve üstlendiğimiz görevin bir parçası. Umarım önümüzdeki sprint yarışlarının formatını biraz daha dinamik olacak şekilde düzenleyebiliriz."

"Sportif direktörlerin bu konuda çok çalıştıklarını biliyorum. Umarım bunu sonuçlandırabiliriz. Azerbaycan'daki sprint yarışında ise, dediğim gibi dikkatli olmak gerekecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, cuts onto the grass Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer takım patronları da hasar konusunda endişeler olduğu konusunda hemfikir.

McLaren'den Zak Brown, "Christian'ın da dediği gibi Bakü oldukça heyecanlı yarışlara ve büyük hasar faturalarına yol açıyor."

"Elbette herkes için aynı şey geçerli. Taraftarlar için çok heyecanlı olacak. Umarım tüm araçlar başladıkları gibi devam edebilirler." dedi.

Aston Martin'den Mike Krack, "Elbette bu konuda biraz gerginlik var fakat bu herkes için aynı."

"Bu yüzden araçları elimizden geldiğince sağlam tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Alpine'den Otmar Szafnauer ise Nisan tatilinin takıma yeni parçalar stoklamak için yeterli zamanı vereceğini öne sürdü.

Szafnauer, "Bakü her zaman ilginç yarışlara sahne oluyor. Orada daha fazla tehlike var çünkü bu bir cadde yarışı ve duvarlar çok yakın."

"Güzel olan şey, hem sprint hem de Bakü'deki yarışa hazırlanmak adına stok yapmak için üç haftalık aramız olması. Umarım her şey yolunda gider ve Miami'de de sorun yaşamayız." dedi.

Haas'ın patronu Gunther Steiner de takımının yeterli parçaya sahip olacağını belirtti.

"Sprint yarışlarına nasıl hazırlanacağımızı bilecek kadar bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Bence herkes bu yarışlardan bazılarının bütçe için zor olabileceğini bilerek bir miktar açık bırakıyor."

"Bakü her zaman beklenmedik şeylere sahne olur. Bu yüzden umarım beklenmedik şeylere karışmayız ve hasar almadan, puanlarla sağ salim geri döneriz."