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Horner: "Bahreyn'de Ferrari bize göre daha hızlıydı"

Red Bull patronu Christian Horner, Bahreyn GP'de Ferrari'nin kendilerine göre belli bir hız avantajı olduğunu kabul etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Horner: "Bahreyn'de Ferrari bize göre daha hızlıydı"
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Ferrari, kış testlerinde olduğu gibi Bahreyn GP'de de oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve Charles Leclerc nispeten rahat bir zafer elde etti.

Max Verstappen dönem dönem Leclerc'i zorlasa da, Monakolu sürücü yerini korumayı sürdürdü ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull takım patronu Christian Horner, son bölümde iki aracı birden kaybetmenin, kendileri için üzücü olduğunu söylerken, şu noktada Ferrari'nin daha hızlı olduğunu da ekledi.

Horner şöyle dedi: "Elbette yaşananlar büyük hayal kırıklığı oldu. Rahat bir ikinciliğe doğru gidiyorduk, o ana kadar iyi bir yarış çıkarmıştık."

"Bence Ferrari, yarışta bize kıyasla biraz daha hızlıydı. Zaten kış boyunca çok hızlı olduklarını gösterdiler ve yarışta da doğruladılar. Fakat denedik, Max iki kez ilk virajda geçiş yaptı, fakat dördüncü virajda yerini koruyamadı. Yine de en azından şansımızı denedik."

"Son turda yaşananlar ise gerçekten hayla kırıklığıydı, Sergio için sinir bozucuydu. İlk virajda yaşadığı sorunda yapabileceği hiçbir şey yoktu."

"Bu yarıştan podyum ve 30 puanla ayrılamama canımızı acıtıyor. Fakat iyi bir aracımız var ve odaklanmamız gereken nokta burası. Bu dayanıklılık sorunlarını çözmeli ve önümüzdeki hafta sonu mücadeleye geri dönmeliyiz."

Sıradaki yarış Cidde'de yapılacak ve Horner, iyi bir hafta sonu geçirmelerini umuyor.

"Olumsuz tarafa bakarsak, yanımızda sıfır puan var ve bu, gerçekten acımasız bir durumda. Fakat olumlu tarafa bakarsak, harika bir aracımız var. Sıralama turlarında ilk çizgi için yarışabilecek, Charles'la galibiyet için çekişecek bir aracımız var."

"Yarışta onlar kadar tempomuz yoktu ve biraz daha fazla performans bulmamız lazım. Ayrıca dayanıklılık sorunlarını da çözmeliyiz. Cidde buradan tamamen farklı bir pist ."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, retires

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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