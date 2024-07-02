Horner: "Avusturya yarışı bizim için bir 'felaket' değildi"

Avusturya Grand Prix'sinde Verstappen ve Norris bitime birkaç tur kala liderlik mücadelesi verirken çarpıştılar. Bu temas sonucunda iki pilot da lastik patlatırken galibiyet Mercedes pilotu George Russell'a gitti.

Norris yarıştan çekilmek zorunda kalırken Verstappen yarışı beşinci sırada noktaladı.

Verstappen yarıştan sonra şunları söyledi: "Bence takım olarak tüm yarışı incelemeliyiz çünkü pek çok şeyi yanlış yaptık."

"Çok kötü iki pit stop yaptık ve bu da bizi geriye düşürdü. Yarış sonunda liderlik mücadelesi vermemizin sebebi de buydu."

"Yarış daha iyi yönetilseydi kesinlikle farklı bir yarış geçirebilirdik, bu yüzden kesinlikle bakmamız ve gelecek hafta için daha iyi yapmamız gereken birkaç şey var."

Bu konuda konuşan Red Bull takım patronu Horner, Verstappen'in yorumları hakkında şunları söyledi: "Bizim stratejimizle yarıştaki lastiklerde orta-sert-sert olarak gidiyorduk. Bence bahsettiği şey ikinci pit stop çünkü Norris'in öne geçmesini engellemek için pistte kalma süresini uzattık."

"Norris'ten daha hızlı olmamıza rağmen bunu yapmak mantıklıydı çünkü olası bir güvenlik aracı zamanlaması konusunda şanssızsanız pist pozisyonunuzu kaybedersiniz."

"Bu nedenle, Lando'nun hızına sahipken ve aradaki farkı koruyup açabiliyorken, bazen taktiksel olarak bunu yapmak mantıklıdır."

"Aracın hızı bu hafta sonu çok güçlüydü. İki pole'ümüz vardı, yarışın dokuz turu hariç tamamını o yönetti, Sprint yarışını o yönetti, şampiyonada farkı açtı ve biz de takımlar şampiyonasında farkı açtık. Yani galibiyet alamasak da bu yarış bizim için bir felaket olmadı."