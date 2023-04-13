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Horner: "Avustralya'da kırmızı bayrak kararları doğruydu"

Christian Horner, üç kez kırmızı bayrak çıkan Avustralya Grand Prix'sinin ardından F1 yarışlarında kırmızı bayrak kullanılmasını savundu.

Zeynep Taş
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Horner: "Avustralya'da kırmızı bayrak kararları doğruydu"
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Max Verstappen Albert Park'ta Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'yu geride bırakarak Güvenlik Aracı altında biten yarışı kazandı.

Olaylı geçen yarışın ardından birçok kişi FIA'nın kırmızı bayrak çıkarma konusundaki istekliliğini eleştirdi ve rekabeti engellediğini öne sürdü. 

Horner, seyircilerin eğlenceli bir rekabet izleme isteklerini anlasa da Melbourne'daki kırmızı bayrakların gerekli olduğuna inanıyor.

Horner, "Pistte çok fazla parça vardı ve güvenlik için o anki kırmızı bayrak kararı doğruydu."

"Sorun şu ki, yarışın bitmesine sadece iki tur kalmıştı ve bu yüzden illaki kazananlar ve kaybedenler olacaktı." dedi.

Yarışın son bir durarak start ile başlaması yerine finişe Güvenlik Aracı ardında gidilmesi kararı, bazı taraftarlar tarafından yarışın 2021 Abu Dabi Grand Prix'si ile karşılaştırılmasına neden oldu.

Horner bu konuda, "Bu tartışılan bir şeydi." 

"Tabii ki her zaman yarışı yarış koşulları altında bitirmek tercih edilmiştir."

"Eğer yarışı durdurarak kalan turları Güvenlik Aracı altında tamamlamak yerine pisti onarmak mümkün olacaksa, yapılacak en doğru şey budur." yorumunu yaptı. 

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