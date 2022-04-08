Horner: "Avustralya GP, MotoGP'deki gibi bir geçiş festivali sunabilir"

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FIA, yenilenen Albert Park pistindeki geçiş fırsatlarını artırmak için DRS bölgelerinin sayısını artırdı.

Max Verstappen ve Charles Leclerc'in son DRS algılama bölgesinden önce önde kalmamak için kovalamaca oynadıkları Suudi Arabistan yarışının ardından, Avustralya'da da aynı durumun yaşanmasından korkuluyor.

Horner, F1'in DRS'nin oynadığı rol hakkında dikkatli olması gerektiğini çünkü geçişlerin çok basit olmasının, hiç geçmemek kadar kötü olduğunu söyledi.

Leclerc ve Verstappen'in Cidde'de oynadığı oyunlar hakkında konuşan Horner şunları söyledi: "Bunu kesinlikle istemeyiz."

"Örneğin Cidde'de, eğer DRS çizgisi daha sonra olsaydı veya virajın kendisinde olsaydı, bu taktiksel oyunlar olmazdı."

"Dört DRS bölgesiyle, bunun burada yine ilginç bir konu olacağını düşünüyorum. İstemeyeceğiniz şey DRS'nin çok fazla yardımcı olması."

"DRS'nin yapması gereken şey, daha fazla hava koridoru etkisi almanızı sağlaması. Kolaylık sağlamalı ama rahatça geçilmemeli. Bu yüzden DRS bölgelerinin uzunluğunun, ne kadar büyük bir etkisi olduğunu Pazar günü görmek ilginç olacak."

"Tur başına iki veya üç kez yer değiştirdiğin bir MotoGP yarışına benzeyebilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, bunun gösteri için iyi bir şey olup olmadığı sorusuna ise, "Pazar gününe kadar bekleyelim ve henüz karar vermeyelim."

"Ancak bu, DRS bölgelerinin uzunluğuna ve nasıl etkilediğine bağlı. Eğer geçmek çok kolaysa, o zaman iyi bir şey değil." dedi.

Ferrari, cuma günü Melbourne'deki antrenman seanslarında birinci sırada yer aldı. Carlos Sainz ilk seansta lider olurken, öğleden sonra Charles Leclerc zirvedeydi.

Verstapppen, ikinci antrenmanda en hızlı ikinci isim olurken, Horner, işlerin gidişatından oldukça memnun olduğunu söyledi.

Horner, "Yine de çok verimliydi."

"Bence aracı doğru aralığa getirmek için olumlu değişiklikler yaptık ve yarış sürüşü oldukça iyi göründü."

"Bu gece yapacak birkaç işimiz ve toplayacak birkaç şeyimiz var. Ancak bence doğru yöndeyiz ve araç bu değişikliklere olumlu cevaplar vermeye başladı." dedi.