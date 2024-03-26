Horner Avustralya GP grid sohbetinde Daniel Ricciardo'ya ne söyledi?

Sergio Perez'in 2025 sezonundaki yarış koltuğu için adı geçen pilotlardan biri olan Ricciardo'nun sezon başlangıcı planlandığı gibi gitmedi.

Sıralama turlarında takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya karşılık veremeyen Ricciardo'nun Avustralya'daki Q1'de pist limitlerin ihlal ettiği için silinen 1:17.466 turu bile Tsunoda'nın o seanstaki en iyi zamanından daha yavaştı.

Ricciardo yarışta 12. sıraya kadar yükselmeyi başardı ancak hiçbir zaman puan alabilecek gibi görünmezken, sekizinci sırada damalı bayrağı geçen Tsunoda yarış sonrası Alonso'nun aldığı ceza ile bir sıra daha yükseldi ve VCARB'nin şampiyonadaki ilk puanlarını aldı.

Yine de Ricciardo ve gelecek sezon Red Bull'a dönme hayali için her şey kaybedilmiş değil. Bal Porsuğu yarış öncesinde Horner'ın kendisine söylediği cesaretlendirici sözlerini açıkladı.

F1TV'ye verdiği demeçte Ricciardo, "Bana sadece iyi dileklerini iletti. Başımı öne eğmemi ve cesaretimi kaybetmememi söyledi." dedi.

Sekiz kez Grand Prix kazanan pilot ilk kez VCARB'de yaşadığı sorunların McLaren'de cevap aradığı dönemdeki gibi olmadığında ısrar ediyor.

Ricciardo, "Açıkçası ben nasıl hissettiğimi biliyorum ve belki herkes bilmiyordur. Ama bu McLaren'de yaşadığımdan çok farklı bir durum."

"Özellikle 2022'de çok ama çok az güvenle yarıştığımı düşünüyorum. Araçla ilgili kafam karışıktı ve onu gerçekten anlamıyordum. Bu tamamen farklı bir şeydi."

"Kesinlikle düşündüğümüzü elde edemiyoruz ama bu kaybolmuşluktan kaynaklanmıyor." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo için iyi haber, Horner'ın yapabileceğine inandığı gibi, geri dönmek için hâlâ bolca zamanı olması.

Ricciardo ile ilgili Horner, "Zor bir hafta sonu geçirdi, henüz yarışına bakmadım ama yarışta Yuki ile oldukça benzer bir tempoya sahipti."

"Dün [sıralama] turunun geçersiz sayılmasıyla zor bir gün geçirdi. Bu yüzden ona biraz cesaret vermek istiyorum."

"O büyük bir çocuk, kendini toparlayacaktır ama bazen Formula 1 pilotu olmak biraz yalnız olmayı gerektirir. Bu yüzden biraz cesaretlendirmek asla kötü bir şey değildir." dedi.

Ricciardo'nun sezon başındaki formunun onu Red Bull'un 2025 koltuğu için yarışmaktan alıkoyup koymadığı sorusuna Horner, "Bunu düşünmek için henüz çok erken." dedi.

Yine de takım patronu, Red Bull'un kendi sürücü havuzunun dışına bakmaya açık olmasıyla birlikte Perez'in yanında düşünülecek olanların sadece Ricciardo ve Tsunoda olmadığını açıkça belirtti.

Horner, "Red Bull Racing'de yapabileceğimiz en iyi eşleşmeyi yapmak istiyoruz. Bazen havuzun dışına da bakmanız gerekir." dedi.

Carlos Sainz'ın Avustralya Grand Prix'sini kazanmasının ardından Horner, F1'deki ilk yarışına Red Bull'un genç takımıyla çıkan İspanyol pilotla yeniden anlaşmayı "göz ardı etmeyeceğini" de söyledi.