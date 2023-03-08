Horner: "Aston Martin'in podyuma çıkması bizim için en büyük iltifat"

Haberi dinle

Red Bull'un eski aerodinami şefi Dan Fallows'un teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Martin, konsept anlamında geçen yılki Red Bull'a benzeyen AMR23 ile sezona iddialı bir giriş yaptı.

Sezon öncesi testlerde özellikle yarış temposuyla dikkat çeken takım, Bahreyn GP'sinde ise gerçekten hızlı olduğunu kanıtlamış oldu; öyle ki, geçen yılki yarışı son sıralarda bitiren takım bu kez Fernando Alonso ile Mercedes ve Ferrari'yi pistte geçerek podyuma çıktı!

Bu durum Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun "podyumda üç Red Bull görmek güzel" gibi bir yorum yapmasına yol açtı. Takım patronu Horner da bu benzerliğe dikkat çekmekte.

Fallows'un Aston Martin'e gitmesine izin verdiği için pişman olup olmadığı sorulduğunda Horner, "Hayır, çünkü harika bir ekibimiz var."

"Her şey gelişmek zorunda, hiçbir şey yerinde durmuyor. Bence araçlarının bizimkine benzerliğini görmek gurur verici, üç aracı de podyumda görmek harikaydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Aston Martin'in gelişimi tüm takımlara bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Belli ki kış boyunca iyi bir iş çıkardılar."

"Taklit etmenin en büyük iltifat olduğunu söylerler, dolayısıyla eski aracımızın bu kadar iyi gittiğini görmek güzel!

"Bence bu araçların çalışma pencereleri çok dar ve ilk üçteki her takım kendi konseptini geliştirmiş gibi görünüyor."

"Bir takım bizim konseptimizi benimsedi ve kazanç sağladı, bu yüzden sanırım tasarımlar bir noktada birbirine benzemeye başlayacak."

"Aston yarışta çok güçlü görünüyordu. Fernando'yu orada görmek keyifliydi, kendisi 40'lı yaşlardaki gençlere bu yaşlı adamda halen hayat olduğuna dair umut veriyor."

"Çok iyi yarıştı; hala çok rekabetçi ve Aston iyi bir araba gibi görünüyor." dedi.