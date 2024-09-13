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Formula 1 Azerbaycan GP

Horner: "Aston Martin, Newey duyurusunu erken yaptı"

Tasarım gurusu Adrian Newey önümüzdeki yıl Aston Martin'e katılmak üzere Red Bull'dan ayrılacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Red Bull takım patronu Christian Horner, Adrian Newey’nin hâlâ Milton Keynes ekibiyle sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle Aston Martin’in Newey’yi duyurmasını “erken” bulduğunu söyledi.

Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağı duyurulduğundan beri, bir sonraki hedefi üzerine spekülasyonlar yapılıyordu ancak sonunda Newey, Aston'un yeni teknik yönetici ortağı olmak üzere yıllık 30 milyon sterlin karşılığında bir anlaşma imzaladı ve aynı zamanda bir hissedar oldu.

Salı günü Aston'un yeni Silverstone üssünde düzenlenen basın toplantısında Newey büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ancak yeni görevine resmi olarak 1 Mart'a kadar başlamayacak ve Horner duyurunun zamanlamasının biraz yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Açıkçası Aston tarafından yapılan büyük bir duyuruydu ve Adrian her zaman kendi bildiğini yapma eğiliminde olmuştur, dolayısıyla bu takım için büyük bir andı.”

Red Bull Racing ile olan sözleşmesini tamamlamadan önce belki biraz erken kutlamayı tercih ettiler ama bu takım için büyük bir andı.” dedi.

Horner, Newey'nin Aston'a geçişinin onaylanmasının kendisini şaşırtmadığını itiraf etti ve 65 yaşındaki tecrübeli ismin artık üst sıralara tırmanmak isteyen bir takım için önemli bir değer olacağına inanıyor.

Adrian Newey and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on stage

Adrian Newey and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on stage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Büyük bir sürpriz olmadı; sanırım emeklilik ya da başka bir takım yerine gideceği yolun bu olduğu giderek daha da netleşiyordu, bu yüzden açıkçası onun için yeni bir meydan okuma olacak. Gelecek yıl ayrıldığını görmek üzücü olacak ama ona gelecek için en iyisini diliyoruz.”

“Adrian kesinlikle çok yaratıcı bir adam ve sıradan bir tasarımcı değil, sanırım Formula 1'de hala çizim tahtası üzerinde çalışan tek kişi o, dolayısıyla kaçınılmaz olarak birbirimizi ve birbirimizin nasıl çalıştığını tanımak zorunda kalacağımız bir süreç olacak.”

“Kendisi pek çok açıdan benzersiz ve Aston'ın onun engin deneyiminden faydalanmak isteyeceğini düşünüyorum.”

“Birlikte geçirdiğimiz 20 yıla, o dönemdeki iniş çıkışlara büyük bir sevgiyle bakıyorum ama geleceğe de umutla bakıyorum ve bunun için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.” diye ekledi.

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