Horner: "Aston Martin'in ne kadar iyi gittiğini görmek Vettel için sinir bozucu olmalı"
Christian Horner, Sebastian Vettel'in Aston Martin'in mevcut performansından rahatsız olduğu görüşünde.
Aston Martin bu yıl büyük bir ilerleme kaydetti ve geride kalan sekiz yarışta Fernando Alonso ile altı podyum elde etti.
Bu durum, İngiliz ekibin son iki yıldaki performansının tam zıddına denk geliyor.
Sebastian Vettel, son iki yılda Aston Martin ile sadece bir podyum elde etmiş ve mevcut performansın da etkisiyle 2022'nin ardından emekli olmayı tercih etmişti.
Red Bull şefi Christian Horner, geçen yıl kariyerine son veren Vettel'in Aston Martin'in mevcut performansından memnun olmadığını iddia ediyor.
Horner, "Seb için Aston Martin'in bu yılki başarısını görmek rahatsız edici olmalı."
"Onun için orada olmak kolay değildi."
"Ancak gerçek şu ki, Vettel olmasaydı Aston Martin bu yılki konumunda olmazdı."
"Takımın mevcut başarısında onun da katkısı var. Eminim hâlâ ailesiyle geçirdiği zamanın tadını çıkarıyordur" dedi.
Vettel, Aston Martin ile Formula 1'deki son sezonunu 12. sırada tamamlamıştı.
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