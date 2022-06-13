Horner, Azerbaycan GP'de iyi performans gösteren Vettel'e gönderme yaptı

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Vettel, kısa bir süreliğine yarış dışı kalacağını düşündüren Azerbaycan GP'de altıncı sırada finiş gördü ve performansı için övgü topladı.

Alman pilot, 13. turda Ocon'u geçmeye çalıştığında kaçış alanına girdi ve heyecanlı bir an yaşandı.

Fakat direksiyon başındaki yetenekleri sayesinde aracı hemen geri döndürdü ve yola devam etti.

Horner ise yarıştan sonra şunları söyledi: "Seb harika bir iş yapıyor, iyi bir araca sahip (gülüyor)."

"Eskilerin hâlâ iyi olduğunu görmek güzel. Seb için mutluyum, bugün iyi bir iş yaptı."

Horner geçtiğimiz ay, Red Bull'un Aston Martin'in güncellemeler ile kendi araçlarını kopyaladığına dair inceleme yapacağını söylemişti.

Takım patronu, "Sonuçta taklit en büyük övgü formudur. Red Bull'dan Aston Martin'e geçen çalışanlarımızın olması da bir tesadüf değil."

"FIA bunu bize iletti ve 'sizinkine gözle görülür ölçüde benzeyen bir araç var, ayrılanların listesini ve nereye gittiklerini alabilir miyiz?' dediler." demişti.