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Horner: "Aston Martin, Honda sayesinde bağımsızlaşacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Aston Martin'in Honda ile yaptığı anlaşmadan faydalanacağından emin.

Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Aston Martin, İspanya'da şampiyona ikinciliğini Mercedes'e kaptırsa da, takımın giderek güçlendiğini ve yakın gelecekte galibiyetler için ciddi bir rakip haline geleceğini söylemek gerekiyor.

Fernando Alonso'nun sezonun ilk yedi Grand Prix'sinde beş kez podyuma çıkması da bunun en büyük kanıtı gibi görünüyor.

Takım, kısa bir süre önce Silverstone'da yeni ve modern bir fabrikaya taşındı. Bu sayede tüm birimlerini tek bir çatı altında topladılar ve gelecek yıl faaliyete geçecek olan rüzgar tüneli de yapbozun son parçası olacak.

İşini garantiye almak isteyen İngiliz marka, motor tedarikçisi olarak Japon Honda şirketiyle kontrat imzaladı. Şu anda Mercedes tarafından üretilen güç ünitesi ve vites kutusunu kullanıyorlar. Bu da artık bağımsız bir fabrika takımı olacakları anlamına geliyor.

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Aston Martin'le ilgili şunları söyledi: "Şu anda rekabetçi motorlara sahipler, fakat daha rekabetçi bir motor alacaklar."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, makes a pit stop

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, makes a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Muhtemelen daha bağımsız hale gelecekler çünkü şu anda şasi mimarisi anlamında şu anda belli bir kısıtlamaları var."

"Bütçe sınırı göz önüne alındığında müşteri takımı olmak çok pahalı, çünkü kendilerine tedarik edilen parçalar için yüksek ücretler ödemek zorundalar. Bu nedenle Aston Martin için müşteri takımı statüsünde kalmak finansal olarak karlı değildi."

Horner, Honda'nın sporda devam etmesinden de memnun.

"Honda'nın Formula 1 programına devam etmesi iyi bir şey. Bir buçuk ya da iki yıl öncesine kıyasla politikalarında 180 derecelik bir dönüş yaptılar. Bence şampiyonadan çekilme kararları, bizi birçok açıdan uzun vadeli bir perspektif kazanmamız için önlemler almaya zorladı ve bu sayede başka bir motor üreticisine bağımlı olmayacağız."

"Kendi geleceğimizden sorumlu olabilmek için Red Bull Powertrains motor bölümünü kurmaya karar verdik. Bu, 2026'ya kadar tamamlanması gereken zorlu bir görev. Ancak bunu yapmaktan çok heyecan duyuyoruz ve uzun vadede bunun karşılığını alacağımıza eminim."

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