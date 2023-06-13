Horner: "Aston Martin, Honda sayesinde bağımsızlaşacak"

Aston Martin, İspanya'da şampiyona ikinciliğini Mercedes'e kaptırsa da, takımın giderek güçlendiğini ve yakın gelecekte galibiyetler için ciddi bir rakip haline geleceğini söylemek gerekiyor.

Fernando Alonso'nun sezonun ilk yedi Grand Prix'sinde beş kez podyuma çıkması da bunun en büyük kanıtı gibi görünüyor.

Takım, kısa bir süre önce Silverstone'da yeni ve modern bir fabrikaya taşındı. Bu sayede tüm birimlerini tek bir çatı altında topladılar ve gelecek yıl faaliyete geçecek olan rüzgar tüneli de yapbozun son parçası olacak.

İşini garantiye almak isteyen İngiliz marka, motor tedarikçisi olarak Japon Honda şirketiyle kontrat imzaladı. Şu anda Mercedes tarafından üretilen güç ünitesi ve vites kutusunu kullanıyorlar. Bu da artık bağımsız bir fabrika takımı olacakları anlamına geliyor.

Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Aston Martin'le ilgili şunları söyledi: "Şu anda rekabetçi motorlara sahipler, fakat daha rekabetçi bir motor alacaklar."