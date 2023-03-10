Horner, Aston Martin hakkında: "Eski aracımızın hâlâ iyi çalıştığını görmek güzel!"
Christian Horner ve Helmut Marko, Fernando Alonso'nun Bahreyn'deki podyumunun ardından Aston Martin aracı hakkında yorum yaptı.
Aston Martin AMR23'ün Red Bull RB19 ile bazı görsel benzerliklere sahip olması, Bahreyn'deki sezon açılışında Red Bull kampında bir şaka konusu oldu.
Sergio Perez, yarış sonrası FIA basın toplantısında, "Podyumda üç Red Bull aracı görmek güzel" dedi ve ekledi: "Hepimiz Red Bull pilotuyuz."
Aston Martin'in 2023 aracının Red Bull'a bu kadar benzemesinin sebebinin, Milton Keynes ekibinde uzun süredir tasarımcı olarak çalışan Dan Fallows'un Nisan 2022'den beri Aston Martin'de Teknik Direktör olarak görev alması olduğuna inanılıyor.
Marko Bahreyn'de Sky Sports ile yaptığı röportajda gülerek, "Sonuçta, Aston Martin'e geçen sadece Fallows değil, başka çalışanlar da var. Belli ki iyi bir hafızaları var." dedi.
Yine de konuyu büyütmek istemediklerini çünkü 'sezona barışçıl bir şekilde başlamak istediklerini' ekledi.
Ancak yarıştan sonra Marko, Fernando Alonso'nun podyuma çıkmasının ardından Aston Martin hakkında bir kez daha şaka yaptı: "Bugün podyumda üç Red Bull'umuz vardı. Sadece birinin motoru farklıydı."
Ancak Formel1.de'nin YouTube kanalına verdiği röportajda Marko, Aston Martin'e karşı bir protesto gerçekleştirmeyeceklerini açıkça belirtti.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23
Fotoğraf: Erik Junius
Marko, "Bu bir suçlama değil."
"Bunlar sadece şaka amaçlı yorumlar. Gride bakarsanız, Aston Martin Red Bull'a en çok benzeyen araç." dedi.
Aston Martin'in özellikle Bahreyn'deki yarış temposunda Red Bull'un en sert rakibi olduğu uzmanların hemfikir olduğu bir konu.
Red Bull takım patronu Horner da Alonso'nun yarışta 'çok güçlü' göründüğünü düşünüyor.
"Fernando'yu önde görmek eğlenceliydi, 40 yaş üstü jenerasyonda hâlâ hayat olduğuna dair umut veriyor."
"Çok iyi bir yarış çıkardı, Aston'un aracı çok iyi görünüyor."
"Yarış sonucuna bakarsak, Bahreyn'deki en güçlü ikinci takım olduklarını söyleyebiliriz."
Horner, Aston Martin'in kış boyunca kaydettiği ilerleme hakkında ise, "Bu, tüm takımlar için böyle bir gelişmenin mümkün olduğunun kanıtı; çok iyi bir iş çıkardılar."
"Taklit en büyük iltifattır derler. Bu açıdan bakıldığında, eski aracımızın hâlâ bu kadar iyi çalıştığını görmek güzel!" yorumunu yaptı.
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