Horner: "Artık dayanıklılığı ya da diğer şeyleri düşünemiyoruz çünkü farklar çok yakın"

Max Verstappen bu sezon gerçekleştirilen 12 yarışın yedisini kazandı, ancak Red Bull Racing'in 2023'teki hakimiyetinden eser yok.

Şampiyon takımın patronu Christian Horner, sıkı bir mücadele içinde elde edilen zaferlerin büyük bir memnuniyet getirdiğini söyledi.

Horner şöyle konuştu: "Geçen yıl yarışları 30-40 saniyelik farklarla kazanıyorduk, bu yüzden o kadar stresli değildi."

"Ancak bu garip bir şey çünkü böyle bir farkla kazandığınızda, dayanıklılığa ve diğer parametrelere daha fazla dikkat etmeye başlıyorsunuz."

"Oysa şimdi dayanıklılığı düşünme fırsatımız yok çünkü aracın yapabileceği her şeyi yapmak zorundayız. Tabii ki böylesine gergin bir savaşta kazanılan zaferler daha keyifli oluyor."

"Bu açıdan 2023 gerçekten özel bir yıldı, o yılı tek seferlik olarak görüyorum. Bu yüzden 2023'ü tek boynuzlu at yılı olarak isimlendirdim. Bildiğiniz gibi tek boynuzlu at diye bir şey yoktur. Geçen yıl başardığımız şey bir daha asla başarılamayabilir."

"Artık daha tanıdık bir Formula 1 var ama pilotlar şampiyonasında hâlâ 80 puanlık avantaja sahibiz. Takımlar şampiyonasındaki farkı da açtık."