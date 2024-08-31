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Formula 1 İtalya GP

Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"

Christian Horner, kötü geçen İtalya Grand Prix sıralamalarının ardından Red Bull'un aracındaki 'temel' sorunları anlamadığını kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen Monza'da yedinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Sergio Perez 0.040 saniye geride sekizinci oldu.

Son haftalarda Red Bull'un rekabet gücündeki düşüş nedeniyle takımda gerilim artarken Horner, Monza'daki sıralama turlarında yeni lastiklerle kullanılmış lastiklerden daha yavaş tur atmayı nasıl başardıklarını anlamadıklarını itiraf etti.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Kullanılmış lastiklerle 1:19.6'lık bir tur attıktan sonra yeni lastiklerle nasıl 1:20'den daha hızlı gidemediğimizi anlamıyoruz."

"Max'in yorumlarından da anlaşılacağı üzere, bizim farkında olmadığımız bir şeyler oluyor. İki set yeni lastikle, kullanılmış lastiklerle atılan turun yanına neden yaklaşamadığımızı anlamamız gerekiyor. "

"Q2 çok kötü değildi ama Q3'te, diğerlerinin yeni lastiklerle geliştirebildiği ama bizim kilometrelerce uzakta olduğumuz bir şeyler vardı, bu yüzden bunu bir an önce anlamamız gerekiyor." 

"Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce sorunu anlamanız ve sonra da çözümü uygulamanız gerekiyor."

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