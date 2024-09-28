Horner: "Araçta doğru yönü bulduk"
Christian Horner, Red Bull'un RB20'nin gelişiminde doğru yönü bulduğunu söyledi.
Red Bull Takım Patronu Christian Horner, RB20'nin gelişiminde doğru yolu bulduklarını ve takımın şampiyonluk hedeflerini sürdürmek için çalıştığını açıkladı.,
Horner, Monza'yı 'en dip nokta' olarak değerlendirirken, takımın Monza'dan itibaren toparlanma sürecine girdiğini söyledi.
Horner, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sorunları zaten görebiliyorduk ancak Monza sorunun ana nedenini ortaya çıkardı veya tespit edilmesine yardımcı oldu."
"Monza'yı en dip olarak kabul ediyorum ve bu noktadan itibaren toparlanmaya başladık."
Yeni Baku tabanıyla ilgili konuşan Horner, pilotların farkı hissettiğini belirterek şöyle devam etti: "Pilotların farkı hissetmesi iyi bir şey. Bence doğru yönü bulduk."
Horner ayrıca, Red Bull'un Amerika Grand Prix'si için yeni parçalar getirebileceğini, ancak henüz kesinleşmediğini belirtti.
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