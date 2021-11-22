Horner: "Aracımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"

Red Bull, son yarışlarda Mercedes'in güçlü performansının yanı sıra, özellikle tek turda lastikleri doğru aralığa getirmekte ve doğru ayarları bulmakta zorlanınca, performans olarak rakibinin gerisinde kalmaya başladı.

Son iki yarışın ikisinde de Lewis Hamilton baskın zaferler elde etti ve kalan iki yarışa favori olarak gidiyor. Ancak Max Verstappen, sürücüler şampiyonasında hâlâ sekiz puan farkla önde.

Horner, Katar yarışının ardından şöyle dedi: "Bence Max'in ilk turdaki yükselişi çarpıcıydı ve ayrıca ilk iki virajda yaptığı iş sansasyoneldi. Mercedes bugün Lewis ile daha hızlı bir araca sahipti ancak 2 ve 3. stintte onlara yaklaşabildik."

"Daha hızlı olmasak bile bugün düzlüklerdeki hızımız rekabetçiydi ve Max'in yumuşak lastiklere geçmeden önce en hızlı turu atabilmesi cesaret vericiydi."

"Checo bugün podyuma çıkmadığı için şanssızdı. Bence sanal güvenlik aracı olmasaydı, son turda Alonso ile savaşabilirdi ancak harika bir sürüş çıkardı ve bize değerli puanlar getirdi."

"Şu anda takımlar şampiyonasında beş puan gerideyiz ve sürücüler şampiyonasında sekiz puan farkla öndeyiz. Yani önümüzde, iki çok büyük yarış var ve her şeyimizi vermemiz gerekiyor."

"Önümüzdeki hafta çok çalışacağız ve aracımızı elimizden geldiğince geliştireceğiz. Sonrasında Cidde'de neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Horner, kalan iki yarışla ilgili şunları ekledi: "Mücadele çok sıkı olacak. Sonraki pistler Mercedes'e daha çok uyabilir."

"Fakat Abu Dhabi pist düzeni değiştirildi ve orada bizi neyin bekleyeceğini kim bilebilir? Bitime iki yarış kala sürücüler şampiyonasında sekiz puan öndeyiz. Ayrıca takımlar şampiyonasında farkı azalttık. Uğruna savaşacak bir şeyimiz var ve sezonun sonuna yaklaşıyoruz."

"Artık elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sezonun başından beri bu mücadelenin Abu Dhabi'ye kadar devam edeceğini söyledim ve fikrimi değiştirmeyeceğim."

Horner, ayrıca Fernando Alonso hakkında, "Fernando podyuma çıkmayalı uzun zaman oldu, bu yüzden onu orada görmek güzeldi." dedi.