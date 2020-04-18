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Formula 1 / Son dakika

Horner araç satmayı önerdi, Steiner karşı çıktı

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Horner araç satmayı önerdi, Steiner karşı çıktı
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 17:04

Red Bull takım patronu Christian Horner, küçük takımların tasarruf yapmaları için kendilerinin eski araçlarını satın almalarını önerirken, Haas takım patronu Gunther Steiner buna karşı çıktı.

Koronavirüs krizi sebebiyle yarışların yapılamaması, takımların gelir elde edememelerine sebep oluyor. Özellikle küçük takımlar, hayatta kalabilmek için tasarruf yapmak zorundalar.

Bunun üzerine 2021 kural değişiklikleri 2022’ye ertelendi ve bu seneki araçlar, önümüzdeki sezon da kullanılacak.

Sky Sports’a konuşan Horner, “2020’den 2021’e geçerken, araçların yaklaşık %60’ını donduracağız. Bu sebeple takımlar, sadece bazı aerodinamik güncellemeler yapabilecek. Bu iyi, çünkü böylece maliyetleri azaltacağız. Ancak yeni kuralları neden 2022’de kullanacağımızı hâlâ anlamıyorum. Bu, maliyet konusunda 2021 için şimdiden çok büyük baskı oluşturuyor.” demişti.

Horner, sporu küçük takımlar için daha rekabetçi ve ilginç hale getirmek için basit bir sistem olduğunu düşünüyor.

“Eğer küçük takımlar sene sonunda bizim araçlarımızı satın alırlarsa, tüm bu gelişim ve üretim masraflarından kurtulmuş olurlar. Bu, çokça tasarruf yapmak anlamına gelir ve daha rekabetçi bir gride sahip oluruz.”

“Bir takım diğerinden daha çok çalışırken, tüm takımlar için tek bir bütçe sınırı belirleyemeyiz.”

Ziggo Sport’a konuşan Steiner ise, Horner’ın önerisine katılmıyor.

Steiner, “Bu plan artık pek mantıklı değil, çünkü tüm takımlar çalışmanın yollarını buldular. Dürüst olmak gerekirse, fazladan paraya ihtiyacımız yok. Ancak büyük takımların bütçesinin daha düşük olmasına ihtiyacımız var. Bu şekilde rekabetçi olabiliriz.”

“Onun önerisiyle, onların müşteri takımları oluruz ve bir sene eski araçla yarışırız ve böylece büyük takımlar bizim performansımızı manipüle edebilir. Onlar bu şekilde her zaman önümüzde olurlar. Bütçe sınırıyla beraber, yine büyük takımların bütçelerine ulaşamayız ancak daha yakın oluruz.”

“Ayrıca 2019 Ferrari’nin 2020 Haas’tan daha hızlı olabileceğini düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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