Horner: "Araç değişikliklere yanıt vermiyor"

Red Bull bugüne kadar 14 yarış ve 3 sprintin tamamını kazanarak rüya gibi bir sezon geçirdi ancak Marina Bay sokak pistindeki cumartesi günü takım için hiç iyi geçmedi.

Takım halihazırda hafta sonuna kötü başlamıştı. Verstappen ikinci antrenmanı takım arkadaşı Perez'in hemen arkasında sekizinci sırada tamamladıktan sonra durumun 'beklenenden daha kötü' olduğunu söylemişti.

Ancak sıralama seansı çok daha kötüydü ve her iki Red Bull pilotu da Q3'e kalmayı başaramadı.

Perez seansı 13. sırada tamamlarken, üç soruşturması devam eden Verstappen 11. sırada yer aldı ve henüz başlangıç pozisyonu kesin değil.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Günün ardından Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Bu kadar hız kaybetmek çok ama çok kafa karıştırıcı. Araç değişikliklere yanıt vermiyor. Önden ve arkadan kayma, frenleme sorunları görebiliyorsunuz. Sanki lastikler doğru aralıkta değil gibiler." dedi.

Red Bull takım patronu, takımın Pirelli lastiklerini Singapur'da gece boyunca çalıştıramadığına dikkat çekti.

"Genellikle bu kadar büyük bir fark gördüğünüzde bunun nedeni lastiğin temelde çalışmamasıdır."

"Çok farklı ayarlar denedik ama olmadı. Bu yüzden bu gece durumu tersine çevirmek için anlamamız gereken çok şey var."

"Açıkçası yarın bu pozisyonlardan iyi bir ilerleme kaydetmemiz çok ama çok zor ama kesinlikle çok çalışacağız."