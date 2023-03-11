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Horner: "AlphaTauri satılmayacak"

Christian Horner, Red Bull'un kardeş Formula 1 takımı AlphaTauri'yi satmayı düşündüğü yönündeki "komik" söylentileri yalanladı ve Red Bull yönetimin AlphaTauri'ye olan bağlılığının "mutlak" olduğunu söyledi.

Matt Kew
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Horner: "AlphaTauri satılmayacak"
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Geçen hafta gerçekleştirilen Bahreyn sezon öncesi testlerinin son gününde, Almanya'da AlphaTauri'nin geleceğiyle alakalı bazı haberler ortaya çıkmıştı. Bu haberlere göre, Dietrich Mateschitz'in vefatının ardından üst düzey yönetim yapısı değişen Red Bull, AlphaTauri'nin geleceğini değerlendiriyordu ve takımı satmayı gözden geçiriyordu. 

İtalyan takım 2020 yılında Toro Rosso'dan AlphaTauri ismine geçmişti ve yeniden yapılanarak moda markasını tanıtmak istemişti. Takımın geleceğinin tehlikede olmasının arkasındaki neden olarak, bu yeniden markalaşmanın etkisizliği gösteriliyor. 

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr.Helmut Marko, takımın geçen sezon puan sıralamasında dokuzunculuğa gerilemesinin Red Bull'un pilotlar ve takımlar şampiyonasında eş zamanlı olarak zirveye yükselmesiyle uyumlu olmadığını söylemişti. Bu demeçler, AlphaTauri'nin geleceğiyle alakalı tartışmaları körüklemişti. 

Ancak AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Çarşamba günü spekülasyonları ortadan kaldırmak için harekete geçti ve Avusturyalı Red Bull GmbH genel müdürü Oliver Mintzlaff'tan takımın geleceğiyle ilgili güvence istedi.

Sonrasında da takım tarafından bir açıklama yayınlandı. Bu açıklamada,"[Mintzlaff] hissedarların Scuderia AlphaTauri'yi satmayacağını ve Red Bull'un gelecekte de takımı desteklemeye devam edeceğini doğruladı."

"Tüm bu söylentilerin hiçbir temeli yok ve takım sezonun başlangıcında geçen yıldan daha iyi bir performans göstermeye odaklanmalı." ifadelerine yer verildi. 

Red Bull takım patronu Horner da takımın satılmayacağını söylüyor. Horner iki takım arasındaki önemli teknik işbirliği ve örtüşme nedeniyle haberleri "komik" ve "mantıksız" olarak nitelendiriyor.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport.com tarafından konu hakkındaki değerlendirmeleri sorulan Horner, şunları söyledi: "Hepimizin bildiği gibi, bu padokta her zaman bol miktarda spekülasyon vardır.

"Elbette, böyle bir karar [satış kararı] nihai olarak hissedarlara bağlı olacaktır ve onların takıma olan bağlılığı her zaman mutlak olmuştur."

"Dolayısıyla, bu tarz söylentiler yüzünden işlerin nasıl çığırından çıktığını görmek bazen eğlenceli olabiliyor. Bildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik planlanmıyor."

"AlphaTauri ile çeşitli bileşenleri ve parçaları tedarik ettiğimiz tedarik anlaşmalarımız var. Örneğin rüzgar tünelimizi de paylaşıyorlar. Yani planlanmış bir şey yok."

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Yine de AlphaTauri'nin geleceği konusundaki spekülasyonlar devam ediyor.

Mevcut Faenza fabrikasının genişletilebileceği ya da Bicester'deki aerodinamik tesisinin etrafına taşınabileceğini öne süren raporlar var.

Ancak Bicester'deki bu küçük Oxfordshire sanayi bölgesi halihazırda oldukça kalabalık, yani AlphaTauri'nin fabrikası buraya taşınacaksa, takımın yerel işletmeleri satın alması veya başka bir yere taşınması gerekebilir. 

 

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