Horner: "AlphaTauri bir 'müşteri takımı' olacak"

AlphaTauri adı altında yarıştığı dört sezonun ardından İtalyan ekip, yeni sezonda büyük değişikliklerden geçecek.

Yeni sezonda Franz Tost takımında başında olmayacak ve yerini Laurent Mekies alacak. Ayrıca Peter Bayer de CEO olarak görev yapacak.

Geçmişte Red Bull'a genç sürücüler yetiştirmeye odaklanan İtalyan ekip, artık yaklaşım değişikliğine giderek "bağımsız bir takım" olarak hareket edecek.

Red Bull takım patronu Christian Horner, ihtiyaç halinde AlphaTauri sürücülerini kullanabileceklerini ancak İtalyan ekibin artık bir kardeş takımdan ziyade kendileri için bir "müşteri takım"ı olacağını söyledi.

Horner, "Daniel ve Yuki'nin her ikisi de Red Bull pilotu. İhtiyaç duyulduğunda ikisi de çağrılabilir."

"AlphaTauri, Red Bull Racing ile aynı hissedarlara ait ama bağımsız bir takım."

"Williams ve Aston Martin'in Mercedes'ten ya da Haas'ın Ferrari'den aldığı gibi onlar da kuralların izin verdiği parçaları (vites kutusu, süspansiyon vb.) bizden alacaklar."

"İtalya'da yer almaya devam ediyorlar fakat artık yeni bir yönetimleri olacak. Peter Bayer yeni CEO, Laurent Mekies ise takım patronu olacak."

"ikisi de rekabetçi insanlar, ikisi de rekabet etmek ve takımı ileriye götürmek istiyorlar."

"AlphaTauri artık Red Bull Racing için bir müşteri takımı." dedi.