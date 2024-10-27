Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Horner: "Alonso'yu birçok kez transfer etmek istedik"

Christian Horner, Fernando Alonso ile geçmişte birçok kez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Fernando Alonso ile  2025 sezonunda Red Bull'a geçme ihtimali hakkında görüşmeler yaptığını doğruladı. 

Geçmişte ilk olarak 2008'de görüştüklerini söyleyen Horner, "McLaren'dan ayrılmasının ardından onu takıma katmak için Madrid'e gittim."

"Biz iki yıllık bir anlaşma yapmak istedik ama o sadece bir yıl için imza atmak istiyordu. O zamanlar cebinde bir Ferrari kontratı olduğundan emindik, bu yüzden anlaşmaya varamadık."

"2009'da bize katılsaydı, belki de işler farklı olabilirdi. Hatta 2009 sezonunun ortalarında, aracımıza geçse o yıl şampiyonluğu kazanabileceğine inanıyordu."

"Sonrasında bir görüşmemiz daha oldu. Spa Havalimanı'nda Newey ve Alonso ile kiralık bir aracın arka koltuğunda oturduğumuzu hatırlıyorum. Sanırım bu 2011 ya da 2012 civarıydı, Ferrari’den bize geçme ihtimali konuşmuştuk."

"Alonso’nun tüm kariyeri boyunca gösterdiği istikrar, rekabetçilik ve yetenekleri inanılmaz. İki dünya şampiyonluğu yeteneklerini tam anlamıyla yansıtmıyor. Daha fazlasını kazanmalıydı," şeklinde konuştu.

Horner, Alonso'nun menajeri Flavio Briatore ile birlikte bu yılın başlarında Red Bull ile olası bir anlaşma için yeniden görüştüklerini belirtti: "O dönemde Sergio'nun sözleşmesi henüz uzatılmamıştı."

"Fernando deneyimli bir pilot olarak her zaman seçeneklerini bilmek ister ve uzun yıllardır yanındaki menajeri Flavio ile birlikte her zaman piyasayı yoklarlar."

"Bu, onun ne kadar aç ve rekabetçi olduğunu gösteriyor; 43 yaşında olmasına rağmen hala mükemmel bir performans sergiliyor."

"Yaş sadece bir sayıdan ibaret. Hâlâ çok yetenekli bir grand prix pilotu ve doğru araçlarla ön sıralarda yer alabileceğine eminim."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lawson: "Tsunoda'nın kazası olmasaydı Q3'e kalabilirdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"
Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"

Formula 1
Meksika GP
Brown: "Verstappen'e verilen ceza yeterli değil"
Fernando Alonso
Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "Meksika için geliştirmemiz gereken çok şey var"

Alonso: "Meksika için geliştirmemiz gereken çok şey var"

Formula 1
Amerika GP
Alonso: "Meksika için geliştirmemiz gereken çok şey var"
Alonso: "Aracımdan memnun değilim"

Alonso: "Aracımdan memnun değilim"

Formula 1
Amerika GP
Alonso: "Aracımdan memnun değilim"
Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"

Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"

Formula 1
Amerika GP
Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"

Son Haberler

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

F1 Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

F1 Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

F1 Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye