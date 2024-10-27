Horner: "Alonso'yu birçok kez transfer etmek istedik"
Christian Horner, Fernando Alonso ile geçmişte birçok kez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Fernando Alonso ile 2025 sezonunda Red Bull'a geçme ihtimali hakkında görüşmeler yaptığını doğruladı.
Geçmişte ilk olarak 2008'de görüştüklerini söyleyen Horner, "McLaren'dan ayrılmasının ardından onu takıma katmak için Madrid'e gittim."
"Biz iki yıllık bir anlaşma yapmak istedik ama o sadece bir yıl için imza atmak istiyordu. O zamanlar cebinde bir Ferrari kontratı olduğundan emindik, bu yüzden anlaşmaya varamadık."
"2009'da bize katılsaydı, belki de işler farklı olabilirdi. Hatta 2009 sezonunun ortalarında, aracımıza geçse o yıl şampiyonluğu kazanabileceğine inanıyordu."
"Sonrasında bir görüşmemiz daha oldu. Spa Havalimanı'nda Newey ve Alonso ile kiralık bir aracın arka koltuğunda oturduğumuzu hatırlıyorum. Sanırım bu 2011 ya da 2012 civarıydı, Ferrari’den bize geçme ihtimali konuşmuştuk."
"Alonso’nun tüm kariyeri boyunca gösterdiği istikrar, rekabetçilik ve yetenekleri inanılmaz. İki dünya şampiyonluğu yeteneklerini tam anlamıyla yansıtmıyor. Daha fazlasını kazanmalıydı," şeklinde konuştu.
Horner, Alonso'nun menajeri Flavio Briatore ile birlikte bu yılın başlarında Red Bull ile olası bir anlaşma için yeniden görüştüklerini belirtti: "O dönemde Sergio'nun sözleşmesi henüz uzatılmamıştı."
"Fernando deneyimli bir pilot olarak her zaman seçeneklerini bilmek ister ve uzun yıllardır yanındaki menajeri Flavio ile birlikte her zaman piyasayı yoklarlar."
"Bu, onun ne kadar aç ve rekabetçi olduğunu gösteriyor; 43 yaşında olmasına rağmen hala mükemmel bir performans sergiliyor."
"Yaş sadece bir sayıdan ibaret. Hâlâ çok yetenekli bir grand prix pilotu ve doğru araçlarla ön sıralarda yer alabileceğine eminim."
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