Horner: "Alonso, Red Bull'un planlarına uymuyor"

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Red Bull'da Sergio Perez'in kontratı 2022 sezonunun ardından sona erecek ve henüz takımıyla yeni bir anlaşma imzalamadı.

Çoğu pilotun anlaşması 2022 sezonunun sonunda bitiyor ve griddeki bazı değişiklikler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Perez'in yanı sıra Sebastian Vettel ve Fernando Alonso'nun da takımlarıyla olan anlaşmaları 2022 sonunda bitecek. Sürücü pazarının anahtarı da temelde bu üç ismin elinde.

Bugün açıklamalarda bulunan Christian Horner, Perez'den gayet memnun olduklarını söyleyerek Meksikalı sürücüyle devam edeceklerini işaret etti.

Horner, "Takımdaki herkes Sergio ile çalışmaktan memnun. Bugün bir karar vermemiz gerekseydi, elbette onunla anlaşma yenilemeyi seçerdik."

"Mevcut performansını devam ettirdiği sürece bunu yapmak gayet mantıklı olacak." dedi.

Son dönemde Alonso'nun adı Aston Martin'in yanı sıra Red Bull ile anılıyor ve İspanyol pilot, belki de kariyerinin en formda dönemlerinden birisini geçiriyor.

Alonso geçtiğimiz haftalarda Horner ile sohbet ederken görüldü.

Alonso'nun Red Bull'da Max Verstappen ile takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendiren Horner, "Bunu ilk sizden duyuyorum."

"Fernando harika bir sürücü, 40'lı yaşlarında olmasına rağmen hâlâ Formula 1'de olması harika. Bu, saygı duyulacak bir şey. Fakat planlarımıza uymuyor.”

"Mevcut pilotlarımızdan gayet memnunuz. [Menajeri] Flavio ile konuşuyorum, o benim bir dostum, onunla zaman zaman konuşurum fakat şu anda kendi sürücülerimize odaklanmış durumdayız."

"Checo bu yıl gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Alexander Trienitz