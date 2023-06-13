Horner: "Alonso, Red Bull ile yarışabilirdi"

Red Bull'un bir dönem Fernando Alonso ile görüştüğü ancak sonunda herhangi bir anlaşma yapılmadığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport Magazine'e konuşan Horner, Alonso ile anlaşmamalarının temel sebebinin kontrat süresi olduğunu söyledi.

Horner, verdiği demeçte şöyle dedi: "Anlaşmaya çok yakındık."

"Helmut Marko ile birlikte Fernando'nun menajeriyle görüştük ve kendisine 2008 - 2009 yılları için iki yıllık bir kontrat teklif ettik. Ancak o sadece tek sezonluk bir anlaşmaya razıydı."

"Red Bull ve Dietrich Mateschitz'in tavrı netti: ya iki yıllık sözleşme ya da hiçbir şey! Eğer kabul etseydi, bizimle sözleşme imzalayacaktı fakat istemedi."

"Bunun üzerine 2009 için Ferrari ile anlaştığını düşünmüştük. Tuhaf olan Flavio'nun [Briatore] da işin içinde olmasıydı. O dönem Fernando'yu yöneticiliğini yaptığı Renault'ya getirmeye çalışıyordu ve sonunda bunu yaptılar."

"2009'un ortasında Fernando'nun menajeri bana geldi ve bir sonraki sezon Red Bull'a katılabileceğini ve bizim aracımızla şampiyon olabileceğini söyledi."

"2011 ya da 2012'de Fernando ile Spa'daki havaalanında, Alfa Romeo'nun arkasında bir görüşme daha yaptık ama yine de en ciddi görüşmeler ilk görüşmelerdi. Sonra da bu fırsatı kaçırdı."