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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

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Christian Horner, Macaristan Grand Prix’sinde Fernando Alonso ile Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe mücadelede ederken İspanyol pilotun, Red Bull için sürüyor gibi gözüktüğünü söyledi.

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

2 kez dünya şampiyonu Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon’un Budapeşte’de galibiyeti kazanması için 8 tur boyunca Hamilton’a karşı savunma yaptı ve 7 kez dünya şampiyonunun birinci olmasını engelleyerek, pilotlar şampiyonasında 8 puan daha kazanmasını engelledi.

Red Bull takım patronu Horner ise Alpine pilotu Fernando Alonso’nun Macaristan Grand Prix’sinde Avusturyalı ekibe yardım ettiğini düşünüyor.

Horner, “Fernando Alonso, Red Bull için sürüyor gibi gözüküyordu ve bizim için olabilecek hasarı azalttı.” ifadelerini kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12
Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Öte yandan Macaristan Grand Prix’sine kadar iki şampiyonaya da liderlik eden Red Bull’un iki sürücüsü de pazar gününden hayal kırıklığıyla ayrıldı. Yarışın ilk turunda Valtteri Bottas’ın neden olduğu kaza sonrasında Checo Perez yarış dışı kalırken, Verstappen ise aracı hasarlı bir şekilde yarışa devam etti. Hollandalı pilot, puan barajı içinde finiş görmeyi başarsa da şampiyona liderliği Hamilton’a geçti.

Yarışın ardından RacingNews365.com’a konuşan Horner, “Pazar günü, Mick Schumacher’in aracının Max’in aracından daha fazla yere basma gücü vardı. Max, elinden gelen en iyi şekilde sürdü, 1 puan [Vettel’in diskalifiye olmasıyla 2 puan] kazandı ve bu 1 puan, yılın sonunda çok önemli bir rol oynayabilir.”

“Mekanikerlerimiz, bu sene kesinlikle pit stop zamanını da azalttı. Bu yüzden, mücadele etmeye devam edeceğiz ve şanslıyız ki Mercedes, bu yarışta biraz strateji hatası yaptı.” dedi. 

Hamilton, şu anda şampiyonada Verstappen’e karşı 8 puan üstünlüğe sahip. Fakat Horner, bu pistin Mercedes’e daha uygun olduğunu ve Verstappen’in hasarlı bir araç sürdüğünü belirterek, bunun gerçek durumu yansıtmadığını dile getirdi.

Horner, “Bence Hungaroring’in onlara daha uygun olması bekleniyordu. Bizim açımızdan temiz bir yarış çıkaramadık.”

“Bu durumda, yarışınızı anlamak imkansız hale geliyor çünkü Max’in aracının yarısı yoktu ve bu yüzden, yarış hızımızı değerlendirmek mümkün değil. Fakat bu hafta sonu, [Mercedes'in] burada güçlü bir paketleri vardı.” yorumlarını yaptı.

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