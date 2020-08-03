Horner: "Albon'un 'sıkıcı' bir hafta sonuna ihtiyacı var"

Albon, Cuma günkü ikinci antrenman seansında büyük bir kaza yaptı ve cumartesi günü de aracındaki elektrik sorunu nedeniyle çok az tur atabildi.

Albon, sıralama turlarının ikinci bölümünde 12. olarak elendi ve yarışın ilk turunda da Kevin Magnussen ile çarpıştı.

Bu kaza nedeniyle erken bir pit stop yapmak zorunda kalan Albon'a, kazaya sebebiyet verdiği için beş saniyelik bir zaman cezası da verildi.

Red Bull pilotu nihayetinde çift pit stop stratejisi izledi ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Motorsport.com'a konuşan Horner, Albon'a verilen cezaya şaşırmadığını ama -olayın- bir yarış olayına daha yakın olduğunu belirtti.

Horner, "Bence bu bir yarış olayıydı. Başlangıca bakarsanız, Kevin bir hata yaptı, genişten döndü ve Alex burnunu oraya soktu. Sonra da ayağını gazdan çekti."

"Doğrusu cezaya çok şaşırmadım, ama her iki şekilde de olabilirdi." dedi.

Albon son 16 turda 17. sıradan sekizinci sıraya kadar yükseldi ve son bölümde lastiklerinin avantajını iyi kullanmış oldu.

Horner, Taylandlı sürücünün son bölümdeki performansını övdü ve eski formunu geri kazanması için daha sakin hafta sonlarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Onun yükselişinin mükemmel olduğunu düşündüm. Arka taraftan yükselme yeteneğini defalarca kez gördük. Yarıştaki hızı çok iyiydi."

"Onun için basit ve sıkıcı bir hafta sonuna ihtiyacımız var. Bugün, bir kez daha çok güçlü bir yarış çıkardığını düşündüm."

Horner, Albon'un bu performansının yaşadıkları zorluklardan sonra kendisi için bir moral olmasını umuyor.

"Önümüzdeki hafta bunun üzerine ekleyebileceğine ve ilerleme kaydedebileceğine eminim. Bugünkü performansından çok memnunum."

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