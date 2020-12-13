Horner: “Albon’un bu sezonki en iyi hafta sonuydu”

Pazar günü Abu Dhabi’deki yarışa 5. sıradan başlayan Albon, henüz Red Bull’daki geleceği de belirsiz olunca tüm gözlerin ona çevrili olacağını biliyordu.

Taylandlı pilot gayet iyi bir yarış çıkardı, önündeki Lando Norris’ten kısa sürede kurtuldu sonrasındaysa yarışın sonuna kadar Lewis Hamilton’la olan farkını kapatmaya çalışarak yarışın son etaplarında farkı 1.3 saniyelere kadar düşürdü.

Yarışın sonunda 7 kez dünya şampiyonunu geçmeyi başaramasa da aldığı sağlam 4.lükle hem Hamilton’un hem de takım patronu Christian Horner’ın övgüsünü kazandı.

Sky Sports’a konuşan Horner: “Alex bugün çok iyi bir iş çıkardı. Muhtemelen bu sezonki en iyi hafta sonuydu ve iyi bir yarış çıkardı.

"Yarışın sonlarında Lewis’e baskı kurdu ve bu, ne yapacağımıza karar vermemiz açısından bize analiz edilecek tüm bir set veri sağlıyor.”

Red Bull’un 2021 için yoluna kiminle devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor, seçenekler arasında Albon’u tutmak veya Sergio Perez ya da Nico Hülkenberg gibi dışarıdan bir sürücüyü takıma katmak yer alıyor.

Horner’ın bilgisine göre ise karar kısa süre içerisinde duyurulacak. Horner söz vererek: “Kararı verdiğimiz gibi duyacağınıza emin olabilirsiniz. Çok uzun sürmeyecek.” dedi.

Durum Albon için ise hiç kolay değil, fakat kendisi sürücüler şampiyonasındaki 7.liği beklentilerin çok altında olsa da sezonu iyi bir şekilde kapattığı için memnun.

Red Bull sürücüsü, “Çok iyi bir sonuç, yarış ve hafta sonu iyi geçti ve birkaç tur daha olsaydı Hamilton’u geçebilirdim ama biraz karışıktı.” dedi.

Albon: “İlk çıkışımın başında sert hamurlarla biraz zorluk yaşadım. Ön taraftakilerin hızlı gittiğini düşündüm ve kaç tur atmamız gerektiğini bildiğim için, itiraf etmeliyim ki, biraz fazla güvende sürdüm ve sonunda elimde çok fazla tempo kalmıştı.

"Benim için iyi bir hafta sonu ve tabii ki iyi bir an oldu.”

2021’de de Max Verstappen’in takım arkadaşı olmaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda ise kendisi de beklemek zorunda olan Taylandlı pilot: “Bilmiyorum..."

"Benim için önemli olan iyi bir hafta sonu geçirmek ve ailemle yıl başını geçirmek için eve dönebilmekti. Göreceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.