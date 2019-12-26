Horner: "Albon'la yer değiştirmek Gasly için en iyisiydi"

Red Bull, sezona Pierre Gasly ile yarışarak başladı ancak sezon ortasında Fransız sürücü takımdan gönderildi ve yerini Alex Albon aldı.

Temelde Gasly'nin takımdan gönderilmesinin sebebi, gösterdiği düşük performanstı ve Toro Rosso'ya gönderilmesinin ardından performansını ciddi oranda arttırdı.

Brezilya'da kariyerinin ilk podyumunu aldığı gibi, sezonu Albon'ın önünde tamamladı.

Christian Horner, Toro Rosso'ya dönüşün Gasly'i daha iyi hale getirdiğini söyledi.

Horner, "Bence doğru olan şeyi yaptık. Pierre için iyi olan şey, Toro Rosso'ya dönüşüyle ilgili haberleri olumlu şekilde karşılaması ve ele almasıydı."

"Sonuçta Red Bull'dan ayrılmış olsa bile, hâlâ Formula 1'de yarışıyor. Red Bull programından çıkarılmamıştı ve duruma çok iyi tepki gösterdi. Yapılacak doğru şey buydu." dedi.

Horner, hem Albon hem de Gasly'nin takımlarına iyi adapte olduğunu söyledi.

"Hem Alexander hem de Pierre takımlarına çok iyi adapte oldular."

"Alex'in geliştiğini her yarışta görebildik. Brezilya'da şanssızdı, ama Formula 1'deki ilk yılı olduğunu düşünürsek harika bir performans sergiledi."

"Her iki takımda da yarıştı, sezon ortasında takım değiştirdi ve Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olması gibi bir baskı vardı."

"Bence durumla gerçekten iyi şekilde baş etti. Fırsatı yakaladı, bunu iyi şekilde ele aldı, yaklaşımı ve tutumu iyiydi. Tüm takımı etkiledi."