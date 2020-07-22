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Formula 1 / Son dakika

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor

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Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Tem 2020 13:19

Red Bull takım patronu Christian Horner, Alex Albon’ın bu sezon başındaki performansları için eleştirilmeyi hak etmediğini söyledi.

Albon, sıralama turlarında son seansa kalamadığı Macaristan Grand Prix’sini beşinci sırada tamamlamıştı.

Kaçınılmaz olarak Albon, takım arkadaşı Max Verstappen’in performansına yakın olmaması ve ilk yarışta Lewis Hamilton’la temas yaşaması sebebiyle baskı altında olduğu iddia edilmişti.

Albon’ın Macaristan performansı hakkında konuşan Horner, “Çok memnunum. Alex için zor birkaç hafta sonu oldu. Araç seanstan seansa birçok kez değişti ve tecrübeniz yoksa bununla başa çıkmak zordur.”

“Yani bence yarışta ritmini bulduğunda hızı çok iyiydi ve Max ile karşılaştırılabilirdi. Geçişleri güçlüydü ve herkesi geçerken süper bir iş yaptı.”

“Ve eğer temiz havadaki hızına bakarsanız, oldukça iyiydi. Alex’in bugünkü performansından çok, çok memnunuz.”

 

“Ona uygun bir araç veremediğimiz için bu seneye zorlu bir başlangıç yaptı ve Max’in sorunları aşma yeteneği bazen bunları maskeliyor.”

“Ve aslında Alex’in bu seneki yarışlarda çok iyi sürdüğünü düşünüyorum. Umarım aracı geliştirdikçe, o da cumartesi günleri daha iyi olur.”

“Ancak geçen hafta Avusturya’daki yarışın ikinci yarısında temiz havadayken harikaydı. Aynı şekilde Macaristan’da da öyleydi ve aldığı eleştirileri anlamakta zorlanıyorum.”

“Aracı toparlamamız, sürücüler için hayatı kolaylaştırmamız ve Mercedes’e yakınlaşmamız gerektiğini biliyoruz. Şu anda onların harika bir araçları var. Ve farkı kapatmak bizim elimizde.” ifadelerini kullandı.

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Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Adam Cooper

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