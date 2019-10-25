Horner, Albon'a destek verdi: "Herkes hata yapar"

Red Bull Racing pilotu Alex Albon, ikinci antrenman seansının başında aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle sağ taraftaki bariyerlere çarptı.

Temasın etkisiyle aracı hasar alan Albon, seansa devam edemezken Red Bull önemli bir pist üstü zamanını kaybetmiş oldu.

Kaza sonrası konuşan Red Bull'un patronu Christian Horner, Taylandlı sürücüye destek verdi.

Horner, “Alex iyi ama maalesef virajı dönmeden önce sağ taraftaki kerblere doğru biraz fazla çıktı. Sonrasında araç çok hızlı şekilde kaydı. Bir noktaya kadar belki de solundaki Mercedes onun dikkatini dağıttı."

"Şimdi, mümkün olduğunca çok tur atmak için kullanabileceğimiz değerli vaktin kaybedilmesi üzücü. Ancak herkes bazen hata yapıyor."

"Üzücü, çünkü bu noktaya kadar iyi gidiyordu. Maalesef şimdi durumu geliştirme fırsatı bulamayacak. Yarın piste geri dönmek ve daha güçlü şekilde çalışmaya devam etmek için takım arkadaşının telemetrisini ayrıntılı olarak analiz etmesi gerekecek."

"Bu hafta sonu Milton Keynes'teki ekibimizle birlikte, antrenman planını ne kadar değiştirmemiz gerektiğini tartışmalıyız, ancak durumun çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Bu kazanın bir şekilde Max Verstappen'in programına etki etmesi muhtemel değil." dedi.