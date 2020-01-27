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Formula 1 / Son dakika

Horner: “Albon, Verstappen ile aynı özellikleri taşıyor”

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Horner: “Albon, Verstappen ile aynı özellikleri taşıyor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Oca 2020 13:30

Red Bull takım patronu Christian Horner, Alex Albon’ın baskıyla başa çıkma konusunda takım arkadaşı Max Verstappen’le aynı özellikleri taşıdığını söyledi.

2020’de Red Bull’da Verstappen’in takım arkadaşı olmaya devam edecek olan Albon, alt serilerde inişli çıkışlı bir kariyere sahipti. Eskiden Red Bull genç sürücü akademisinde yer alan Taylandlı sürücü, Formula Renault’da zorlu üç sene geçirdikten sonra akademiden çıkartılmıştı.

2018’de neredeyse sıfır bütçeyle Formula 2’de yarışan Albon, sezon sonu için Nissan Formula E takımıyla anlaşmış ancak daha sonra geç bir kararla Toro Rosso ile Formula 1’e girmişti. Genç sürücü sezon ortasında da Red Bull’a geçiş yapmıştı.

2020’de Albon’dan beklentileri sorulduğunda Horner, “Muhtemelen karting günlerinden beri ilk kez düzgün bir sezon arası geçiriyor.”

“Bundan faydalanacak. Kariyeri boyunca güçlükler yaşayarak birçok sıkıntı çekti.”

“İnsanların yaşadığı zorlukları görüyorsunuz ve bence Alex bu kararlılığı, karakteri gösterdi ve bu istikrardan fayda sağlayacağına şüphem yok.”

“Ve baskıyla başa çıkma konusunda, kararlılıkta Max ile aynı özellikleri paylaşıyor.” şeklinde konuştu.

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Albon, şimdiye kadar Verstappen’e çok yakın olmasa da düzenli olarak puanlar kazandı ve Brezilya’da Lewis Hamilton’la yaşadığı temas sonucunda ilk podyumunu kaçırdı.

Horner, Albon hakkındaki yorumlarına şu şekilde devam etti:

“2020 için belirli bir hedef yok, sadece gelişmeye devam etmeli.”

“Bizimle geçirdiği her yarışta git gide daha da iyi hale geldi. Brezilya’da şanssızdı, ancak harika sürdüğünü düşünüyorum. İlk yılında iki farklı takımda mücadele etti ve Max Verstappen’le takım arkadaşlığı yaptı.”

“Durumu iyi idare etti. Tüm takımı, yaklaşımı, tutumu, geri bildirimleri ve artmaya devam eden hızı ile etkilediğini düşünüyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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