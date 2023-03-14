Horner: "Albon ve Gasly'e haksızlık yapmış olabiliriz"

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Gasly'nin 2019 F1 sezonunun başlangıcında Toro Rosso'dan Red Bull'a geçmesi, Max Verstappen'e yaklaşabilecek bir takım arkadaşı arayan Red Bull için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu.

Gasly'nin beklentileri karşılamakta zorlandığı yarım sezonun ardından, Fransız pilot Toro Rosso'ya geri gönderilerek yerine Alex Albon getirildi.

Albon da büyük ölçüde Verstappen'e ayak uydurmakta zorlandı ve 2020 sezonunun sonunda yerine Sergio Perez getirildi. Taylandlı pilot, takımdaki görevine yedek ve test pilotu olarak devam etti.

Perez genel olarak Red Bull'un ihtiyaç duyduğu performansa daha yakın bir performans sergileyebildi. Bu durum Horner'ın, Gasly ve Albon'u takıma çok erken getirerek onlara biraz 'haksızlık' yaptığını düşünmesine sebep oldu.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, "Bence Checo'nun takıma gelmesindeki kilit nokta onun tecrübesiydi."

"Belki de Albon ve Gasly'i takıma bu kadar erken getirerek onlara haksızlık yaptık."

"Bence Checo, kariyerinde bu noktaya gelene kadar bazı zorluklar yaşadı ama sonunda bize kattığı şey harika... O çok yönlü biri ve harika bir takım oyuncusu."

"Aracın gelişimine dair iyi bir bakış açısı var ve birlikte çok kolay çalışıyoruz, yani onu ilk etapta takıma almamızın tüm nedenleri bunlardı ve o da bunları yerine getiriyor." dedi.

Perez, 2022 Şampiyonası'nda ikinciliği kıl payı kaçırmış olsa da, 2023 sezonuna umut verici bir başlangıç yaptı. Verstappen'in Bahreyn'deki pole turundan yalnızca 0.1 saniye gerideydi.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Alpine

Horner, Verstappen'i yenmek istiyorsa, Perez'in en iyi performansını ortaya koyması gerektiğini söylüyor.

Perez'in sezon boyunca Verstappen'e meydan okuyabilmesi için neleri değiştirmesi gerektiği sorusuna Horner, gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Tur zamanı."

"Bakın, Max müthiş bir yarışçı ve zorlu biri... Muhtemelen F1'deki en yüksek hedef. Ama Checo artık takımdaki üçüncü yılında, kendine güveniyor ve rahat. Bu yüzden en iyi performansını sergilemek zorunda."

"Ferrari'nin ve Mercedes'in pilotları birbirlerini zorluyor, Aston Martin'de oldukça motive olmuş bir Fernando Alonso var, bu yüzden gerçekten heyecan verici bir yıl olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images