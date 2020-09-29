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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, Sochi pistinin düzeni nedeniyle yavaş kaldı"

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Horner: "Albon, Sochi pistinin düzeni nedeniyle yavaş kaldı"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Takım patronu Christian Horner, Alexander Albon'un Rusya Grand Prix'sinde yavaş kalmasının nedenlerinden bir tanesinin, pist düzeninin aracı kullanmayı zorlaştırması olduğunu söyledi.

Taylandlı sürücü, bu yıl RB16'nın tutarsız dengesinden olumsuz etkilendi ve takım arkadaşı Max Verstappen, bu zorluklarla daha iyi baş ederken, Albon bunu yapamadı.

Toskana GP'de podyuma çıkan Albon, artık sorunların üstesinden geldiğini ve işlerin yolunda gideceğini düşünüyordu. Ancak Rusya GP bu yılki en zorlu yarışlarından biriydi.

Sıralama turlarında Verstappen'den tam 1.1 saniye yavaş kalan genç sürücü, bunun kendisini şaşırttığını kabul etti ve erken bir pit stop yaptığı yarışı 10. sırada bitirdi.

Yarışı ikinci bitiren Verstappen ise neredeyse Albon'a tur bindirecekti.

Horner, Sochi pistinin yavaş hızlı virajlarının ve ağır fren bölgelerinin Albon'a uymadığını belirtti.

Horner, "Alex, aracın bazı özelliklerine karşı çok hassas. Bununla mücadele ediyor ve kısa virajlar ile büyük fren bölgelerine sahip bu tür pistler, bu zorlukları ortaya çıkarıyor."

"Açıkçası onun için bakılması gereken çok şey var. Yarışın ikinci yarısında oldukça iyiydi, ama onun için zor bir hafta sonu oldu.

"Bu yüzden, iki hafta önce podyuma çıkmasının ardından, bunun muhtemelen onun için yılın en zor yarışlarından biri olması üzüntü vericiydi." dedi.

Albon, daha yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde kendisini daha iyi hissediyor ve Red Bul, araç ayarları konusunda genç sürücüye yardım etmek için çok çalışıyor.

Horner, "Sanırım araçla ilgili bazı sorunları anladık. Açıkçası, bunları çözülebilmek adına çok çalışıyoruz. Ve umarım kalan yarışlarda o bölgelerde aracı geliştirecek adımlar atabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Editör Jonathan Noble

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