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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Horner: "Albon, radyatör patladığı için yarış dışı kaldı"

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Horner: "Albon, radyatör patladığı için yarış dışı kaldı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, Alexander Albon'un dışarıdan bir parçanın radyatörünü patlatması nedeniyle yarışa erken veda ettiğini söyledi.

Horner, erken pit stopla yarışı olumsuz etkilenen Albon'un yarış dışı kalmasaydı podyuma çıkabileceğini söyledi.

İlk turda lastiklerini kilitleyen Albon, lastiğinde yanık bölge oluştuğu için titreşim sorunuyla karşılaştı ve oldukça plansız bir şekilde 8. turda pite gelmek zorunda kaldı.

Albon, pitte gerilemesinin ardından yükselmeye çalışırken AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat ile temas yaşadı ve bunun sonucunda 5 sn cezası aldı. Ancak Red Bull, Albon'un araç sıcaklığı sürekli yükseldiği için onu yarıştan çekti.

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Horner, "İlk turda üçüncü virajda lastiklerini çok kötü kilitledi. Aracındaki titreşim sürekli artıyordu ve tahmin ettiğimizden çok daha üst seviyeye ulaştı."

"Güvenlik için onu pite almak zorunda kaldık. Ardından iyi bir şekilde yükselmeye başladı ancak şanssız bir şekilde soğutma sistemindeki radyatör, bir parçadan zarar gördü. Motor sıcaklığı bir anda uçuşa geçti. Motoru kaybetmemek için, aracı durdurmaktan başka çaremiz yoktu."

"Lastiklerini yakmasına ve erkenden pit stopa gelmesine rağmen Perez ve Ricciardo ile yarışabilirdik. Bu açıdan kötü oldu. Oldukça iyi bir hafta sonu geçirdiği için, meyvesini alamaması kötü oldu." dedi.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, is retired from the race

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, is retired from the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams FW43, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Nicholas Latifi, Williams FW43, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Albon, takımın iki araçta farklı süspansiyon ayarları test etmek istemesinin ardından Cuma günü farklı bir şasiye geçiş yapmıştı.

Horner, "Cuma akşamı için şasi değişikliğini planlamıştık. Bu yüzden Cuma günü için iki farklı konfigürasyon test etmek istiyorduk ancak hava şartları buna izin vermedi. Ardından tek bir ayara dönüş yaptık." dedi.

Bu sene ilk defa yarış dışı kalan Albon, "Bir sorun olmasaydı pite gelmezdik. İlk turda lastikleri kilitledim. Bu da yarışımı olumsuz etkiledi. Bu kötü oldu çünkü aracım hızlıydı."

"Bu sorun olmasaydı, bir şeyler yapabilirdik. Lastikte yanık bölge oluşunca çok yavaş kaldım ancak ben araçta performans olduğunu biliyordum." dedi.

Kvyat'la teması için Albon, "İyi bir yeniden kalkış olmuştu ve açıkçası Dany o şikanda genişten döndü. Benim tarafımdan biraz yanlış hesaplama oldu." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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