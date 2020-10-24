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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon gönderilirse dışarıdan pilotlara bakacağız"

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Horner: "Albon gönderilirse dışarıdan pilotlara bakacağız"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Alexander Albon'un 2021'de takımda tutulmaması halinde dışarıdan bir pilot bakacakları konusunda açık konuştu.

Geçen sene ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçen ve bu sene ilk tam sezonunu geçiren Albon'un performansı, şu ana kadar pek beklentileri karşılamadı. Sezonun ilk 11 yarışında Albon, sadece 64 puan kazanırken takım arkadaşı Max Verstappen 147 puan kazandı.

Gasly'nin AlphaTauri'de gösterdiği güçlü performansın ardından, Fransız sürücünün yeniden Red Bull'a getirilebileceği düşünülüyordu.

Ancak Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, Albon'u Red Bull'dan alırlarsa dışarıdan bir isim alabileceklerini söylemişti.

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Bünyesinde yer alan tüm pilotları - Albon, Gasly, Kvyat - ana takımda deneyen ancak istediği performansı bulamayan Red Bull, Albon'u değiştirme kararı alması halinde başla pilotlara bakacak.

Albon'un gönderilmesi halinde AlphaTauri'den bir pilotun mu geleceğinin sorulması üzerine Horner, "Hayır. AlphaTauri pilotları şu anda oldukça oturmuş görünüyor."

"Ancak başka bir çözüm aramamız gerekirse, o zaman muhtemelen Red Bull pilot havuzu dışına bakmak zorunda kalacağız çünkü şu an için havuzda o pozisyona uygun birisi yok. Pilot piyasasında gelecek sene işsiz kalacak bazı kaliteli pilotlar var." dedi.

 

"Red Bull'un birbirine yakın iki araca ihtiyacı var"

Horner, şu an için önceliklerinin Alex'i tutmak olduğunu ancak onun pist üstünde yaptıklarıyla koltuğu hak ettiğini kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Horner ayrıca, Albon'un zamana karşı yarıştığını işaret etti ve Imola'ya kadar güçlü performanslar göstermesi gerektiğini belirtti.

Horner, "Alex'in o koltuğu hak ettiğini ve alternatiflere bakmamıza gerek olmadığını kanıtlamasını istiyoruz."

"Takım içerisindeki herkes, bunu yapmasını istiyor.  Mugello sanki dönüm noktası olacak gibiydi."

"Birkaç zorlu hafta sonu geçirdi. Geri dönmesi lazım. Özellikle Imola'da baştan sona güçlü bir hafta sonu geçirmeli."

"Buna odaklandık. Dediğim gibi, o takımın popüler bir üyesi. Ancak Mercedes'le mücadele edebilmek için birbirine yakın iki araca ihtiyacımız var. Bunu yapmamız gerekiyor. Hedefimiz bu." dedi.

Red Bull için dışarıda Nico Hulkenberg gibi hızlı bir alternatif pilot bulunuyor. Eifel GP öncesinde, Albon'un COVID-19 testi belirsiz çıkınca tersi bir duruma karşı Red Bull Hulkenberg ile konuşmuştu. Ancak Albon'un testi negatif çıkınca, onun yarışmasına gerek kalmadı.

Bir diğer deneyimli ve hızlı alternatif ise Sergio Perez. Ancak onun da adı Williams ile anılıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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