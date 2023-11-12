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Horner: "Albon, F1 için yeniden önemli bir figür haline geldi"

Christian Horner'a göre Alex Albon, formunu bulduğu Williams ile yeniden sporun önemli figürlerinden birisi haline geldi.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, spora AlphaTauri ile adım atmış fakat çok geçmeden ana takıma yükseltilmişti. Ancak bu geçiş istendiği gibi olmadı ve Albon bir tam sezonun ardından takımdan ayrılıp yedek sürücü rolüne geçti.

Fakat Taylandlı sürücü, bir yıllık bu test sürücülüğü görevinden sonra Red Bull programından ayrılarak Williams ile gride döndü.

Bu yıl sergilediği performansla da, büyük takımların takip ettiği sürücülerden birisi olmuş durumda.

Albon'un gride dönmesinde önemli rol oynayan Red Bull patronu Christian Horner, şöyle konuştu: "Alex gerçekten harika biri. Test pilotumuz olduğu dönemde harika bir iş çıkardı."

"Bu süreçte hiç şikayet etmedi ya da sızlanmadı. Elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ona Williams gibi yerde koltuk bulabildiğim gerçekten çok mutluyum. Şimdi formunu yeniden bulmuş durumda."

"Artık tecrübesi var; bir sürücü olarak sağlamlaştı ve yeniden önemli bir figür haline geldi."

Horner, birlikte çalıştıkları dönemde deneyimli bir sürücüye ihtiyaç duydukları için Albon'la yollarını ayırdıklarını söyledi.

"Daha önce Albon ile sorun yaşadık çünkü takıma çok erken gelmişti ve bundan ötürü başkasına ihtiyacımız vardı."

"Checo o dönem 2020 Bahreyn yarışını son sıradan gelerek kazanmıştı ve biz de Max'in yanında tamamen farklı bir kalibrede olan, deneyimli bir sürücü olması gerektiği sonucuna varmıştık."

"Öyle de oldu; 2021'de isteneni kesinlikle yaptı ve son birkaç yıldaki başarının büyük bir parçası oldu."

Alex Albon, Williams FW45 interacts with fans as he arrives at the track

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45 interacts with fans as he arrives at the track

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