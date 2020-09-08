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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"

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Horner: "Albon, aracındaki hasar nedeniyle geride kaldı"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Alex Albon'un "düşük" yarış temposunu araçtaki hasara bağlıyor.

Alex Albon, sıralama turlarında geride kaldı ve yarışta yaşadığı temasın ardından beş sanyie zaman cezası aldı.

Ek olarak Taylandlı sürücünün aracında hasar oluştu ve bu hasar nedeniyle vakit kaybetti.

Sonuç olarak Albon, yarışı 10 saniye dur kalk cezası alan Antonio Giovinazzi'nin önünde sondan ikinci sırada bitirdi.

Christian Horner, Albon'un araçtaki hasar nedeniyle geride kaldığına dikkat çekiyor.

Red Bull takım patronu Horner, "Bizim için zor bir hafta sonuydu. Alex'in aracı ilk virajdaki temas sonrası hasar gördü ve bu olay için aldığı 5 saniyelik ceza, Albon'u gridin arkasına düşürdü."

"Aracının tabanındaki hasar rakiplerine göre çok ciddiydi, tur başına bir saniye kaybetti ve sadece 15. olabildi."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, rejoins behind George Russell, Williams FW43

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, rejoins behind George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Red Bull Racing için en iyi hafta sonu olmaktan çok uzaktı. ancak gücümüzü toplayacağız ve Mugello'da daha normal pozisyonlara dönmek için mümkün olan her şeyi yapacağız." dedi.

Albon, kendisi için çok zor bir hafta sonu olduğunu belirtti.

"Yarış gerçekten zordu... 15. sıra, aracın temposuna denk gelmiyor. İlk virajdaki temas nedeniyle aracın tabanının sol tarafından bir parça koptu ve beş saniyelik ceza da tüm şansımı yok etti."

"Araç çok fazla yere basma gücü kaybetti, çekiş gücü çok azdı ve genel olarak benim için uzun bir yarıştı. Beklendiği gibi hafta sonu bizim için kolay değildi ve yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle özellikle zordu."

 
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Editör Kemal Şengül

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