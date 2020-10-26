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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"

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Horner: "Albon, 2020'yi Red Bull'da tamamlayacak"
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Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner, Alex Albon'un 2020 F1 sezonunu takımda tamamlayacağını söyledi.

Horner, gelecek sene için başka bir pilotla anlaşmaları halinde gelecek sene öncesinde avantaj sağlamaları için onu yarıştırabilecekleri iddialarına karşı Albon'un sezonu takımda tamamlayacağını açıkladı.

Horner, Portekiz GP hafta sonunda yaptığı açıklamada Albon'un gelecek sene koltuğunu koruyabilmek için daha iyi performanslar göstermesi gerektiğini kabul etmiş, Imola hafta sonunun önemli olacağını vurgulamıştı.

Horner ayrıca, Albon'u takımdan gönderirlerse Red Bull pilot havuzundan değil, dışarıdan bir pilotla anlaşacaklarını söylemişti.

Albon'un yerine Nico Hulkenberg ve Sergio Perez'in isimleri anılıyor.

Horner, "Gerçek şu ki, sezonun bitmesine çok yarış kalmadı. Artık gelecek seneyi düşünmemiz gereken dönemlere geldik, bu yüzden önümüzdeki haftalarda karar vereceğiz."

"Çok fazla seçeneğe bakmanız gerekiyor. F1 içerisindeki duruma bakmazsak, işimizi yeteri kadar iyi yapmıyor oluruz. Şu an pilot pazarında çok ciddi deneyimli ve yetenekli pilotlar var. Şu anda anlaşabileceğimiz böyle pilotların olması çok sıra dışı bir durum." dedi.

 

Motorsport.com'un Hulkenberg'le anlaşmaları halinde onun erken yarışmasını sağlayıp sağlamayacaklarını sorması üzerine Horner, "Bu sene için Alex'e adanmış durumdayız. Söylediğim gibi takımdaki herkes, onun gelecek sene için yerini kazanmasını istiyor. O, harika bir insan. Onun yetenekli olduğuna inanıyoruz."

"F1'deki henüz ikinci senesinde ve zor bir durumda. Zihinsel açıdan çok zor. Max'e karşı mücadele etmek gerçekten çok zor."

"Geçmişte iyi bir şekilde dönebileceğini gösterdi ve umarım buradaki zorlu hafta sonunun ardından Imola'da geri döner." dedi.

Hulkenberg ve Perez'in isimleri diğer takımlarla anılıyor. Özellikle Perez'in adı Williams ile çok fazla anılıyor. Buna rağmen Horner, bu isimlerin başka takımlarla anlaşması ihtimaline karşı endişe duymadıklarını söyledi.

Horner, "Bu isimlerin Red Bull'u diğer takımlardan öncelikli olarak göreceklerini düşünüyorum. Bu yüzden bizim kararımızı bekleyeceklerini düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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