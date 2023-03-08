Horner, ağırlık sorununun ortadan kalkmasından memnun

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Geçen yıla ağırlık problemiyle başlayan ve aracın olması gerekenden en az 10 kilo daha ağır olduğunu birçok kez dile getiren Red Bull, sezon boyunca birçok güncelleme ile aracı hafifletmeye çalıştı.

İkinci yarı daha hafif bir araca sahip olan takım, halen istediğinden biraz daha ağır olmasına rağmen Brezilya GP hariç tüm yarışları kazanmayı başardı.

Yeni sezona bu problemden kurtularak giriş yapan Red Bull'un yeni aracı RB19, birçok demeçte belirtildiği üzere çok daha hafif.

PlanetF1'e konuşan Christian Horner, "Bence ağırlık kaybı etkileyici."

"Geçen yıl zaman zaman neredeyse 10 kilo fazla ağırlıkla yarışıyorduk. Takımdaki herkes sınıra inmek için harika bir iş çıkardı."

"Ancak burası F1, her şey sürekli evrim geçiriyor. Tüm unsurlar sürekli olarak iyileşiyor ve gelişiyor."

"Bakın, RB18 harika bir otomobildi ama tabii ki kış boyunca yönetmelik değişiklikleri, aero kurallarındaki revizyon, bazı ters köşeler yarattı."

"Dolayısıyla yeterince adapte olup olamadığınızı asla bilemezsiniz. Ancak diğer araçları gördüğünüzde ve tur zamanları gelmeye başladığında bir resim oluşturmaya başlıyorsunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yıl aracın hem Max Verstappen'e, hem de Sergio Perez'e uyacağını söyleyen Horner, "İki sürücümüz de testlerden sonra sahip oldukları dengeden memnun bir şekilde araçtan çıktılar."

"Biliyorsunuz ki pist son birkaç günde biraz değişti -daha doğrusu araç ayarları için gereken yol tutuşu özellikleri açısından."

"Artık etrafta dolaşan daha fazla ve farklı araç var, bu yüzden mühendislerimiz ince ayarlar üzerinde çalışarak şu anda buna odaklanmış durumdalar."

Son olarak Perez'in bu yıl daha rekabetçi olması için neye ihtiyacı olduğu sorulan Horner, "Tur zamanı."

"Bakın, biliyorsunuz, Max müthiş bir yarışçı ve zorlu biri, muhtemelen F1'deki en yüksek kriter. Ama Checo artık takımdaki üçüncü yılında, kendine güveniyor, rahat ve en iyi performansını sergilemesi gerek, sadece Max'e karşı değil."

"Fred'in [Vasseur] pilotları [Charles Leclerc ve Carlos Sainz] birbirini zorluyor, Mercedes pilotları birbirini zorluyor, bizim de oldukça motive olmuş bir veteranımız var. Dolayısıyla gerçekten heyecan verici bir yıl olacak."