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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Horner: "Adeta drift yapıyoruz"

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Horner: "Adeta drift yapıyoruz"
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, Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk seansın ardından pistin çok kaygan olduğunu söyledi ve "sürekli drift yaptıklarını" belirtti.

İstanbul Park'taki ilk seans geride kaldı ve seans içerisinde sürücüler pistin hemen hemen her bölgesinde kaydılar.

Bunda yeni asfalt, pistin ıslaklığı, lastiklerin sert olması ve hava sıcaklığının etkisi vardı.

Seansın ardından konuşan Red Bull patronu Horner, "Pist çok kaygan ve sürekli drift yapıyoruz! Islak asfaltta kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmak gibi. Turlar dokuz yıl öncesine göre yaklaşık 10 saniye daha yavaş! Asfaltın durumu hafta sonu ilerledikçe önemli ölçüde değişecek ve seansın sonunda bir tür yol tutuş görmeye başladık. Ama genel olarak baktığımızda, pist inanılmaz derecede kaygan."

"Tahminler hafta sonunun daha soğuk olabileceğini gösteriyor ve her şey lastikleri nasıl ısıtacağımıza bağlı olacak. Doğru lastik ısısına hızlıca erişmek için pilotlar, araçları bir taraftan diğerine attılar ve çokça kez kaydırdılar. Bütün bunlar yardımcı oluyor. Ama adeta buz üzerinde sürüyorlarmış gibiler."

"Her şeye rağmen bu, gerçek bir yarış pisti! Umarım pist yüzeyi lastik parçalarıyla kaplandığında, yol tutuş gelişmeye başlar. Genel olarak bu sezonun artısı Mugello, Imola ve İstanbul Parkı gibi pistlerde yarışmamız oldu. Modern Formula 1 araçlarının bu tür pistlerde nasıl olduğunu görmek güzel." dedi.

Sekizinci virajdaki lastik aşınmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, "Sanırım Pirelli bu yüzden en sert lastikleri buraya getirdi. Ancak bu sıcaklıklarda lastik ısıtmayla ilgili sorunlar olacağına dair endişeler var. Yani aşınmadan bahsetmiyorum. Sanırım bugün ikinci seansta daha fazla bilgi alacağız." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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