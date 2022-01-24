Horner, Abu Dhabi'nin yıl boyunca yaşananları "dengelediğini" düşünüyor

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu Abu Dhabi'deki tartışmalı yarışın ardından kazandı. Yarışın son anlarında Michael Masi yönetiminin aldığı kararların ardından Hamilton, Verstappen'e geçildi ve muhtemel bir şampiyonluğu kaybetti.

Olay şu anda FIA tarafından inceleniyor ve Mart ayında soruşturmanın sonucu açıklanacak.

Bazıları Red Bull'un haksız bir şampiyonluk kazandığı görüşünde ve bunun markaya zarar verip vermeyeceği merak konusu.

Fakat Horner'a göre tartışmalar, Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'i hiç endişelendirmiyor.

RacingNews365.com'la olan özel röportajında Horner, "Bence yıl boyunca çok fazla tartışma oldu."

"Sezon boyunca o kadar çok şanssızlık yaşadık ki bu şeyler (Abu Dhabi'de yaşananlar) durumu dengelemiş oldu."

"Dietrich, Max'in şampiyonluğu hak ettiğini düşündü. Yaptıklarıyla ve takımın başardıklarıyla gurur duyuyordu." dedi.

Horner, yoğun geçen sezonda ortaya koydukları çaba ve performansla, şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdi.

Horner, "Bence çok muhteşem bir yıldı."

"Muhtemelen son 30 yıldır Formula 1'deki en rekabetçi sezondu. Max, Red Bull Racing ve Honda için önde olmamız çok önemliydi."

"Doğru, Abu Dhabi'de güvenlik aracından ötürü biraz şanslıydık ancak sezon boyunca şans pek de bizden yana değildi."

"Her zaman söylediğim gibi, bunların sezon içerisinde kendilerini dengelediğini düşünüyorum."

"Max, yıl boyunca turların yüzde 50'sinden fazlasını, yani diğer tüm sürücülerin toplamından daha fazlasını lider geçti."

"Daha fazla pole pozisyonu aldı, daha fazla yarış kazandı ve benim açımdan şampiyonluğu kesinlikle hak etti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool