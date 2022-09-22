Horner, Abu Dhabi’den sonra Michael Masi ile temasa geçmiş

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2021 sezonunda şampiyonluk savaşı, son yarış Abu Dhabi Grand Prix’sine kadar devam etti. Son yarışın son turuna kadar süren şampiyonluk savaşında Max Verstappen, Lewis Hamilton’ı geçerek ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Eski yarış direktörü Masi, güvenlik aracı periyodunu son turda bitirerek yarışı final turunda yeniden başlattığı için taraftarlardan ağır eleştiriler aldı.

Tartışmalar, yarıştan sonra haftalarca devam etti ve Mercedes, FIA'nın kurallarına uymaması nedeniyle Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanmaktan mahrum bırakıldığını düşünüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, tur yemiş araçların güvenlik aracını geçmesine izin vermemenin Masi’nin hatası olduğunu kabul etti ancak sezonu pist üzerinde bitirmenin doğru olduğunu düşündü. Hayal kırıklığına kanıt olarak, güvenlik aracı altında biten 2022 sezonun İtalya Grand Prix'sini gösterdi.

Formula 1'in Beyond the Grid podcastinde, Masi ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda Horner, “Evet, birkaç kez. Ona yapılan muamelenin adil olmadığını hissettim çünkü bence söylenen ilkelere uyarak elinden gelenin en iyisini yaptı.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Berbat ettiği tek şey, gridin gerisindeki son iki aracın turlarını geri almalarına izin vermemesiydi. Ancak, yaptığı diğer her şey, bilirsiniz, kesinlikle kitabına uygundu ve yarışı pist üzerinde bitirmelerini sağlama ilkelerini takip etti.”

“Yakın zamanda Monza'da gördüğümüz gibi, kimse bir yarışın güvenlik aracı altında yavaşlatıldığını ve bitirildiğini görmek istemez.”

“Masi yarışı yeniden başlatmak için her şeyi yaptı yoksa sezon için korkunç bir son olurdu. Sadece bir güvenlik aracının altında yavaşladığını ve bittiğini görürdük.”

“Bence yarıştan sonraki tepkiler, kendisine çok fazla taciz edildi ve ailesine ölüm tehditleri edildi. Hiç kimse onun yaşadıklarını yaşamayı hak etmiyor.” dedi.

2022'nin başlarında Abu Dhabi’deki olay üzerine FIA tarafından bir iç soruşturma yapıldı. Bu da tur yiyen araçlarla ilgili kuralların yazılı kurallarla netleştirilmesine ve Masi'nin FIA'dan tamamen ayrılmadan önce yarış direktörlüğü görevinden alınmasına neden oldu.

FIA planının bir parçası, sezon boyunca bir kişi üzerindeki baskıyı azaltmak için yarışlarda önemli sorumlulukları paylaşmak üzere atanan Niels Wittich ve Eduardo Freitas olmak üzere iki yarış direktörü getirmekti.

Horner, Masi'nin görevdeyken aldığı her kararı kabul etmese de, o anda çevresinde ihtiyacı olan tam altyapıya sahip olmadığını düşünüyor.

Yeni yarış direktörleri hakkında Horner, “Açıkçası yeniler, çok yetkinler ve deneyimleri var ama yine de sorunların tekrar tekrar gerçekleştiğini görüyoruz. Öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyorlar.”

“Ama biliyorsunuz, bu FIA içinde yeni bir dönem. Bence Michael, zor şartlar altında, yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yaptı.”

“Yarış kontrol kulesinde çok az destek aldığını hatırlamamız gerekiyor. Orada çoğu zaman tek başına kaldı ve araçların tur yiyip yemediğine nasıl baktıklarını takip ettiğinizde, kalem ve kağıt parçalarına dönüyorlar.”

“Takımların sahip olduğu operasyon odaları ve yazılım gibi desteğin tamamına sahip değildi. Hâlâ çok, çok ilkel bir süreçteydi.”

“Yılın başlarında, hatta o yarışın başlarında, Max'in Lewis'i ilk turda geçtiği, Lewis'e yerini geri vermesi talimatının verilmediği ve o yarışın başlarında çok incinmiş hissettiğimiz şeyler vardı. Biz yine aynı şeyi hissettik, bilirsiniz, aleyhimize verilmiş çok acımasız bir karardı.”

“Mesela Katar’da acımasız kararlar olduğunu, Suudi Arabistan’da acımasız kararlar olduğunu ve farklı zamanlarda hoşgörü gösterildiğini hissettik.”

“Ancak bu herkes için özneldir, muhtemelen her zaman hakem tarafından biraz incinmiş hissedeceksiniz.” dedi.