Horner, Abu Dhabi'de ''yarış tanrılarından'' bir şey beklemiş

Nicholas Latifi'nin yarışın bitimine beş tur kala geçirdiği kaza güvenlik aracının çıkmasına neden oldu. Bu da, Verstappen'in, yarış lideri Hamilton ile arasındaki 12 saniyelik farkı kapatmakla kalmayıp aynı zamanda final için yeni lastiklere geçme fırsatını da elde etmesi anlamına geldi.

Yarış direktörü Michael Masi daha sonra Verstappen ve Hamilton arasındaki tur yiyen araçların güvenlik aracını geçmesine izin verdi ve bu sayede Red Bull pilotu, yarışın bitimine bir tur kala Mercedes sürücüsünün hemen arkasındaydı.

Verstappen, Hamilton'ı geçebildi ve hem yarışı hem de 2021 şampiyonluğunu kazandı.

Yarış esnasında Sky Sports'a verdiği röportajda ''bir mucizeye ihtiyacımız var'' diyen Horner, "Yarış tanrılarından gelen bir şeye ihtiyaç olacaktı."

"Hakemler, [ilk tur olayından sonra] işimizin bittiğini hissettirdi ama yarışı yeniden başlatmak için harika bir iş çıkardılar. Lewis'i de tebrik ederim, o olağanüstüydü ve bu da zaferi daha da değerli kılıyor."

Horner, tur yemiş araçlar konusunda ise şunları söyledi: "Tur yiyen araçların turunu geri almasına izin verilmemesi, daha önce duyulmamış bir şey. Kesinlikle doğru bir karar verdiler. Bu hakemler için zor, hepimiz onlara baskı yapıyorduk ama kesinlikle doğru kararı verdiler.''

"Sesimi kaybettim çünkü 5. virajdan itibaren çığlık atıyordum. Max işi bitirdi, sonrasında Lewis düzlüğe doğru öne geçiyordu, ancak Max'in pes etmeyeceğini biliyorduk. Son 10 turda Max'e, çocuklara ve takıma ne diyeceğimi düşünüyordum ve ardından güvenlik aracıyla şansımız yaver gitti."

Horner ayrıca Hamilton ile zorlu bir mücadele veren Sergio Perez'i de övdü.

Red Bull takım patronu, ''Checo harikaydı. Bizden daha hızlı bir araca sahiplerdi [Mercedes], bugün kazan stratejiydi ve o [Perez], bu zaferin büyük bir parçası." ifadelerini kullandı.